Temas del día de EFE España del viernes 5 de junio de 2026

PAPA ESPAÑA

Madrid - España ultima los preparativos para recibir este sábado a León XIV en el que será su primer gran viaje a un país europeo, cuya idiosincrasia conoce en profundidad. EFE repasa las claves de una visita de marcado carácter social y pastoral, con fuerte carga simbólica y que ha movilizado uno de los mayores despliegues de seguridad en los últimos tiempos.

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Madrid - En víspera de la llegada de España del papa León XIV, el comisario general de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional habla con EFE del dispositivo policial sin precedentes desplegado y los riesgos asociados a un acontecimiento de masas de esta magnitud

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Barcelona - Faustino Mielwga, el rector de Sant Agustí, la parroquia del Raval que el papa visitará en Barcelona, está convencido de que la atención que les prestará el pontífice les reportará más turistas pero también despertará el interés general por la obra social que realizan: "Nuestra misión es cuidar".

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SOCIEDAD INMIGRACIÓN

Madrid - A una semana de que se comience a aplicar el Pacto Europeo de Migración y Asilo, expertos de la sociedad civil, la Policía y el Real Instituto Elcano debaten cómo afecta este nuevo marco a España en un debate organizado por los Gobierno de Canarias y el País Vasco.

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CASO LEIRE

Madrid - Las investigaciones de llamado caso Leire continúan avanzando tras conocerse algunos detalles del sumario, entre ellos que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha pedido al juez que reclame a la Agencia Tributaria y a varias entidades bancarias información financiera del PSOE y el PSC en 2024 y 2025.

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HUELGA PROFESORADO

Valencia - La Plataforma por la educación pública de la Comunitat Valenciana ha convocado una "huelga de familias" en la que pide que éstas no lleven a sus hijos a los centros en apoyo a los profesores, que sí acuden a trabajar, mientras siguen las negociaciones entre el Consell y los sindicatos tras veinte días de huelga en la enseñanza pública no universitaria.

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(14 h. Reunión en la Conselleria de Educación. 19 h. Manifestaciones en València y Castellón, y a las 20 h. en Alicante)(14 h. Reunión en la Conselleria de Educación. 19 h. Manifestaciones en València y Castellón, y a las 20 h. en Alicante)

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PICASSO CHIPRE

Barcelona - El Museu Picasso de Barcelona presenta la exposición 'Picasso Chipre', con una selección de obras procedentes de museos y colecciones de toda Europa que reflejan el modo en el que el artista expresó su admiración por los aspectos formales y simbólicos del arte antiguo chipriota.

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PRIMAVERA SOUND

Barcelona - La legendaria banda británica The Cure, la cantante estadounidense Addison Rae y el DJ y productor Skrillex encabezan la segunda jornada del festival Primavera Sound, en la que también actuarán PinkPantheress, Ethel Cain, Role Model o Slowdive.

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AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

11:30h.- Madrid.- CEUTA INNOVACIÓN.- El presidente de Ceuta participa en la presentación en Madrid del Forbes Ceuta Tech Summit 2026, un foro sobre innovación, inversión y transformación digital que se celebrará el próximo día 10 en la ciudad autónoma. C/ Amador de los Ríos, 5. (Texto)

12:00h.- León.- MEMORIA HISTÓRICA.- El Parador de San Marcos de León acoge el acto de entrega de restos de cuatro represaliados que estuvieron presos en ese mismo espacio cuando era campo de concentración. Parador de San Marcos. (Texto) (Foto)

12:00h.- Barcelona.- PARTIDOS ERC.- El líder de ERC, Oriol Junqueras, participa en el ciclo de conferencias 'Plaça Brusi' organizado por el Diari de Barcelona. Universitat Pompeu Fabra .Carrer de Roc Boronat, 138. (Texto)

19:00h.- Gandia (Valencia).- POLÍTICA PARTIDOS.- Compromís organiza en Gandia un encuentro con miembros de diferentes partidos y formaciones europeas, desde ERC, BNG y EH-Bildu hasta Sinn Féin, Plaid Cymru y Alliança Lliure Europea, bajo el lema 'United por peace/Unim-nos per la pau'. Plaza de las Escuelas Pías.

ECONOMÍA

09:00h.- Barcelona.- INDUSTRIA PLÁSTICOS.- La Asociación Española de Industriales de Plásticos (ANAIP) analiza en un desayuno informativo los principales retos que afronta el sector. Hotel Porta Fira. (Texto)

09:00h.- Madrid.- INGRESO MÍNIMO.- La Seguridad Social detalla beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital.

10:00h.- Barcelona.- TURISMO CRUCEROS.- La Universitat de Girona presenta un estudio que cuantifica el impacto del turismo de cruceros en Barcelona. Port de Barcelona. (Texto)

10:40h.- Santillana del Mar (Cantabria).- PARADORES SANTILLANA.- El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, inaugura el parador de Santillana del Mar con la presidenta de Paradores Nacionales, Raquel Sánchez. Plaza Ramón Pelayo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:30h.- Madrid.- VEHÍCULO ELÉCTRICO.- El secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, inaugura la Feria Vehículos Eléctricos Madrid (VEM) 2026. Madrid Río.

JUSTICIA Y SEGURIDAD

09:00h.- Madrid.- PAPA ESPAÑA.- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, preside la puesta en funcionamiento del Centro de Mando (CENAM) del dispositivo de seguridad que velará por el normal desarrollo de la visita del Papa. C/Julián González Segador s/n. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

09:00h.- Vitoria.- VÍCTIMAS TERRORISMO.- La viuda de Gregorio Ordóñez, Ana Iríbar, es una de las ponentes en unas jornadas para docentes sobre memoria y prevención del terrorismo. Centro Memorial. (Texto)

09:30h.- Santander.- SUCESOS SANTANDER.- Declaran los tres funcionarios de la Demarcación de Costas en Cantabria investigados por el suceso de El Bocal, en el que fallecieron seis jóvenes y una chica resultó herida al ceder una pasarela de la senda costera de Santander, así como el ingeniero que diseñó ese paso. Juzgados. (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:30h.- Madrid.- LUIS LORENZO.- La Audiencia Provincial de Madrid dejará visto para sentencia, tras oír la declaración de los acusados, el juicio al actor Luis Lorenzo y a su pareja, Arancha Súarez Palomino, acusados de varios delitos por el trato que dispensaron a la tía de ella durante varios meses. Audiencia Provincial. (Texto)

11:30h.- Madrid.- PAPA ESPAÑA.- Declaraciones de la Policía Nacional sobre el dispositivo de seguridad con motivo de la visita del Papa León XIV. Plaza de Lima. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

12:15h.- Basauri (Bizkaia).- POLICÍA EUSKADI.- El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, preside la toma de posesión de la comisaria principal María Teresa Herráez García como jefa superior de Policía del País Vasco. Complejo Policial de Basauri. (Texto) (Foto)

12:30h.- Sarria (Lugo).- JORNADAS JURÍDICAS.- La presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, clausura las jornadas jurídicas de Sarria. Casa de la Cultura. (Texto) (Foto)

19:00h.- Pamplona.- SUCESOS TRÁFICO.- La Catedral de Pamplona acoge una misa funeral por los cinco policías forales muertos el miércoles en accidente de tráfico. Catedral (Texto) (Foto)

SOCIEDAD

Madrid.- EDUCACIÓN CONCERTADA.- Los sindicatos de la enseñanza concertada (FSIE) convocan concentraciones en toda España frente al Ministerio de Educación y delegaciones del Gobierno y subdelegaciones para pedir mejoras en las condiciones laborales de su profesorado. (Texto)

09:00h.- Cáceres.- SANIDAD MEDICINA.- Atención a medios del presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), Miguel Lázaro Ferreruela, antes del inicio de su XV Congreso. Colegio de Médicos. (Texto)

09:00h.- Vitoria.- CAMPAMENTO ÁLAVA.- La diputada de Cultura de Álava, Ana del Val, informa de las conclusiones del expediente administrativo abierto contra los organizadores del campamento de Bernedo, investigado por denuncias por delitos contra la libertad sexual. Juntas Generales. (Texto) (Foto)

10:00h.- Madrid.- GOBIERNO SOLEDAD.- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, interviene en la presentación de la nueva campaña institucional dedicada a los diferentes tipos de soledades. Paseo del Prado, 18. (Texto)

10:00h.- Madrid.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- Representantes de las organizaciones sociales como CEAR, CEPAIM, ACCEM y Save the Children, así como de la Policía y el Real Instituto Elcano, analizan en Madrid cómo afecta a España el Pacto Europeo de Inmigración y Asilo, que entra en vigor dentro de una semana. Círculo de Bellas Artes (c/ Alcalá, 42)

12:00h.- Barcelona.- HUELGA EDUCACIÓN.- Manifestación convocada por Ustec, CGT e Intersindical en otro día de huelga educativa en Cataluña. Arc de Triomf. (Texto)

CULTURA Y TENDENCIAS

10:30h.- Madrid.- LITERATURA NOVEDADES.- Encuentro informativo con la autora de literatura juvenil Cornelia Funke con motivo de la publicación de su última novela 'Venganza de Tinta'. C/ Almagro, 25. (Texto)

11:00h.- Barcelona.- PICASSO CHIPRE.- El Museu Picasso de Barcelona presenta la exposición 'Picasso Chipre', con una selección de obras procedentes de museos y colecciones de toda Europa. Museu Picasso. (Texto) (Foto)

12:00h.- Barcelona.- CASTILLO MONTJUÏC.- Presentación de los nuevos espacios expositivos del Castillo de Montjuïc con dos nuevas exposiciones dedicadas a la Brigadas Internacionales y a la antigua fábrica de Seat en Barcelona. (Texto)

12:30h.- Madrid.- TEATRO ESTRENO.- El director artístico del teatro de La Abadía, Juan Mayorga, presenta la nueva temporada bajo el lema 'Enciende tu atención. Ilumina el encuentro". Teatro La Abadía. (Texto)

17:00h.- Fuente Vaqueros (Granada).- CULTURA LORCA.- Entrega del Pozo de Plata, la distinción con la que el Patronato Federico García Lorca de Granada conmemora cada 5 de junio el aniversario del nacimiento del poeta, al colectivo 'Comisión de los 33'. Participa el director del Instituto Cervantes, Luis García Monter. Museo Casa Natal Federico García Lorca. (Texto) (Foto)

18:00h.- Valencia.- MÚSICA FESTIVALES.- La Ciudad de las Artes y las Ciencias acoge la primera de las dos jornadas de conciertos del Festival de Les Arts, con nombres como Leire Martínez, La La Love You, Pignoise, Siloé y Carlangas. Ciudad de las Artes y las Ciencias.

18:30h.- Barcelona.- PRIMAVERA SOUND.- Segunda jornada del festival Primavera Sound, con The Cure, Addison Rae y Skrillex como cabezas de cartel. Parc del Forum. (Texto) (Foto) (Vídeo)

19:00h.- Madrid.- TOROS MADRID.- Corrida de toros Juan Pedro Domecq para Uceda Leal, Clemente y Pablo Aguado. Las Ventas. (Texto)

20:00h.- Madrid.- FERIA LIBRO.- 'Condensar la risa: el humor en viñetas' con Flavita Banana, Juanjo Cuerda y Mamen Moreu. Pabellón Iberoamericano.

EFE

jls/

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