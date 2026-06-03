Vlahovic, lejos de un acuerdo con el Juventus

Roma, 3 jun (EFE).- El serbio Dusan Vlahovic y el Juventus todavía no lograron cerrar un acuerdo para la renovación del contrato del delantero, cuya salida del club al que llegó hace cuatro años y medio parece cada vez más cercana, según adelantaron este miércoles medios locales.

Tanto el club como sus representantes, que se reunieron en el centro deportivo juventino para abordar la renovación, mantienen diferencias significativas de cara a un acuerdo para prolongar el vínculo del jugador, cuyo contrato expira a finales de junio.

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Si se confirma su salida, una posibilidad que parece cada vez más cercana según la prensa italiana, el delantero quedaría libre y algunos medios ya sitúan al Barcelona entre los posibles destinos para continuar su carrera.

La vinculación del serbio con la 'Juve' arrancó en enero de 2022, cuando dejó la Fiorentina para fichar por el club turinés en una operación de unos 80 millones de euros, más variables.

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Desde entonces, fue señalado como una pieza clave para reforzar el ataque juventino y uno de los centros del proyecto a largo plazo del club.

En sus primeros meses brilló con grandes participaciones, con goles decisivos y actuaciones en las que, además de marcar, aportó presencia física, desmarque y capacidad para sostener al equipo en momentos de dificultad.

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Su rendimiento en Turín posteriormente fue más irregular de lo esperado para un fichaje de alto nivel económico, y en esta temporada pasó tres meses alejado de los terrenos de juego por lesión.

El Juventus, además, se quedó fuera de los puestos de la Liga de Campeones y disputará la próxima temporada la Liga Europa. EFE