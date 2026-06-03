El fuego ha quemado ya 177 hectáreas del parque regional de El Valle (Murcia)

Murcia, 3 jun (EFE).- El incendio que se declaraba ayer por la tarde en el parque regional de El Valle-Carrascoy, en Murcia, ha arrasado ya 177 hectáreas de terreno. En la zona trabajan desde primera hora de esta mañana medios aéreos para intensificar las labores de extinción.

A las tareas de extinción del fuego, originado en una zona de pinar y arbustos, se irán sumando de forma progresiva más efectivos. Durante toda la noche, más de 200 militares y 70 medios de la UME han estado trabajando para apagar el incendio, que continúa activo.

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El fuego, que obligó al desalojo de unos cien vecinos de la pedanía murciana de Los Garres, ha movilizado en las últimas horas a centenares de efectivos autonómicos y estatales, entre ellos, miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME). EFE