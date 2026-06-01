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Pérez Llorca avisa que la PAU debe desarrollarse con normalidad pese a la huelga docente

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Alicante, 1 jun (EFE).- El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha advertido este lunes de que el normal desarrollo de las pruebas de acceso a la universidad (PAU), del 2 al 4 de junio, es una "línea roja" que no se aceptará traspasar en el contexto de las negociaciones con los sindicatos de la Educación pública.

En unas declaraciones a los periodistas tras una visita a la Ciudad de la Luz de Alicante, Pérez Llorca ha explicado que está "convencido" de que las pruebas de acceso a la universidad "se desarrollarán con absoluta normalidad" y ha comentado que los tribunales se han constituido sin incidencias atendiendo a los servicios mínimos reconocidos por el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV).

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Para el jefe del Consell valenciano, "sería una línea roja utilizar a los jóvenes de esta comunidad que se juegan su futuro y su entrada a la universidad" y que, si se hiciera, "no aceptaríamos ningún tipo de negociación -ha dicho-".

Pérez Llorca ha valorado el trabajo diario de los docentes en la Comunitat Valenciana y ha señalado que en las negociaciones de las últimas semanas se han avanzado en todos los puntos planteados por los sindicatos.

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Antes de comenzar el acto en Ciudad de la Luz, alrededor de un centenar de profesores de la Educación pública se han concentrado en las dos puertas al recinto con pitos y pancartas reivindicando el sistema público y contra los recortes. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

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EFE

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