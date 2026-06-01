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Chipiona (Cádiz) llena de flores a Rocío Jurado en el 20 aniversario de su muerte

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Chipiona (Cádiz), 1 jun (EFE).- La localidad gaditana de Chipiona ha recordado este lunes con cientos de flores a su vecina más admirada, Rocío Jurado, cuando se cumplen 20 años de la muerte de la cantante.

El monumento a Rocío Jurado, que mira al barrio que la vio nacer y a la avenida con su nombre y tiene a su espalda el Río Guadalquivir y el Parque Nacional de Doñana, ha sido el lugar en el que ha comenzado la conmemoración, con una ofrenda floral.

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"Rocío está y sigue estando presente en Chipiona", ha afirmado en el acto el alcalde de Chipiona, Luis Mario Aparcero.

El alcalde ha recordado como aquel 1 de junio de 2006 en el que la artista murió de madrugada Madrid amaneció lloviznando en su localidad natal: "el cielo lloraba", ha afirmado.

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Ya a primeras horas de aquella mañana el alcalde vio como una vecina llegaba a ese monumento, inaugurado en 1994, a poner un ramo de flores.

La estatua de "La más grande", esculpida en bronce y piedra y que mide 2.40 metros de altura, con pilastras de 8 metros, es obra de Juan de Ávalos, quien se la regaló a la cantante y ésta, a su vez, la donó a Chipiona, cuyo Ayuntamiento creó a su alrededor una rotonda con una fuente.

Tras esa ofrenda floral, los representantes del gobierno municipal, varios vecinos y admiradores de la cantante se han trasladado al cementerio de Chipiona, para depositar otro centro floral en el mausoleo ubicado junto al lugar donde Rocío Jurado está enterrada.

Un monumento que este lunes estaba decorado con centenares de flores, como suele estarlo todo el año porque la asociación local de admiradores de la cantante se ocupa de ello.

Miles de admiradores pasan cada año tanto por su rotonda, por su mausoleo y por todos los lugares que recuerdan a Rocío Jurado, en una localidad en la que en 2022 se inauguró un museo con muchas de sus pertenencias, un sueño de la artista.

Por él han pasado ya más de 87.000 personas para acercarse a la figura de una artista que, veinte años después de su muerte, sigue muy presente en muchos rincones de su Chipiona natal. EFE

(foto) (vídeo)

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EFE

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