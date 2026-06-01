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La actriz Patti LuPone recibirá el Premio Lux Ductor de manos de Antonio Banderas

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Málaga, 1 jun (EFE).- La actriz Patti LuPone, considerada la mayor estrella de Broadway de todos los tiempos, recibirá de manos de Antonio Banderas el Premio Lux Ductor el próximo 10 de junio con motivo de su actuación en el Teatro del Soho de Málaga.

LuPone comienza en Málaga su gira española para ofrecer su concierto 'Songs from a hat', una ocasión para disfrutar en directo de una de las artistas más influyentes del teatro musical, ha informado este lunes el Teatro del Soho en un comunicado.

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Al finalizar su actuación, Antonio Banderas subirá al escenario para entregarle este galardón, un reconocimiento exclusivo reservado a artistas excepcionales cuya obra ha iluminado las artes escénicas e inspirado a generaciones enteras a través de la excelencia, el coraje, la individualidad y la verdad artística.

Este premio se suma a los numerosos reconocimientos internacionales recibidos por LuPone, entre los que destacan sus tres Premios Tony y sus dos Olivier.

Con una gran carrera y convertida en un referente mundial, LuPone ha hecho historia en las tablas de Broadway y el West End, protagonizando títulos tan emblemáticos como 'Evita', 'Los Miserables', 'Sunset Boulevard', 'Sweeney Todd', 'Gypsy' o 'Company'.

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Antonio Banderas ha destacado que es un honor premiar su carrera, ya que "su voz, inteligencia, fuerza e ingenio la convierten en una figura única en la historia del teatro".

El primer premio Lux Ductor lo recibió el bailarín argentino Julio Bocca y ahora recaerá en la gran dama de la escena norteamericana, Patti LuPone. EFE

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EFE

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