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Rodri: “Queremos volver a demostrar que somos los mejores”

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Las Rozas (Madrid), 1 jun (EFE).- Rodrigo Hernádnez, capitán de la selección española, aseguró que el equipo quiere “volver a demostrar”, como hicieron en 2024 cuando ganaron la Eurocopa, que son “los mejores”, ahora en el Mundial, en el que debutan el día 15 de junio ante Cabo Verde.

“Cuando no habíamos sido capaces de ganar nos tocaba demostrarlo y ahora queremos volver a demostrar que somos los mejores, ahora de todo el mundo. Un Mundial es lo máximo que puedes aspirar y vamos a ir a por ello”, dijo durante el día de atención a medios de la selección española.

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“Favoritos o no, el fútbol te demuestra que sirve de poco. Depende de cómo llegues y del momento. No éramos favoritos en la Eurocopa y la ganamos. Veremos cómo se da”, completó.

Un Rodri que asume el rol de primer capitán, después de que Álvaro Morata y Dani Carvajal no hayan sido convocados.

“Carvajal aportaba un gran nivel competitivo. Junto con Morata formábamos un buen grupo de capitanes y ahora me toca a mí asumir ese rol. Pero también emergen otras figuras como Unai Simón, Oyarzabal, Ferran… A mi no me va a cambiar mucho porque ya ejercía ese rol, pero llevar el brazalete sí será otra historia. Intentaré ser el sostén de la gente para ayudarles en todo lo que puedan”, señaló.

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Además, el centrocampista del Manchester City alabó a su seleccionador, Luis de la Fuente, al que conisderó un factor clave para los éxitos de la selección española.

“La experiencia es un grado y tener la tranquilidad de tener un entrenador que te ha llevado a ganar, más todavía. Pero no te cambia mucho. La confianza tiene que ser en la persona. Luis nos conoce de sobra y nosotros a él igual, llevamos toda la vida con él y eso sí me parece positivo. Con una mirada sabemos lo que queremos el uno del otro”, dijo.

En su opinión, “la experiencia de Luis en estos torneos de selecciones ayuda mucho. Es un entrenador que habla desde el poso y la tranquilidad y eso le transmite mucha tranquilidad al jugador. Habrá momentos buenos y otros en los que habrá que apretar un poco más; y ahí la experiencia es muy importante”.

Un Mundial al que España llegará con tres futbolistas saliendo de lesión, como Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz, pero Rodri confía en que recuperen su mejor nivel en la ‘minipretemporada’ hasta el debut el 15 de junio.

“Tenemos un tramo de 15 días donde cogeremos ritmo y nos meteremos en dinámica. Y lo más importante es que lleguemos todos bien al primer partido”, señaló.

“Va a ser el Mundial más exigente, por tener una ronda eliminatoria más. Y el tema físico va a ser clave, sin desgastarse mucho al principio”, completó. EFE

(foto) (video)

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EFE

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