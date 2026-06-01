Rodri: ¿El Madrid? Me voy a focalizar en el Mundial y ya se verá”

Las Rozas (Madrid), 1 jun (EFE).- Rodrigo Hernández, capitán de la selección española, aseguró que los rumores que le sitúan en el Real Madrid la próxima temporada son “algo normal” del fútbol, a la vez que los calificó de “ruido” y que tiene el foco puesto “en el Mundial”.

“Es algo normal que rondan nombres de jugadores con distintos clubes. Soy capitán de la Selección y estoy centrado. Me compete llevar a España a ganar este Mundial”, aseguró sobre el día de atención a medios de la selección española.

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“Puede sonar ruido, pero por mi parte me voy a focalizar en el Mundial y ya se verá”, completó.

Estas declaraciones de Rodri se producen después de que Enrique Riquelme, candidato a la presidencia del Real Madrid, le mencionase como futuro fichaje.

“Si yo soy presidente, un jugador como Rodri jugará en el Real Madrid”, declaró en una entrevista en Cope. EFE

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