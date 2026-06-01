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Hallan una necrópolis medieval junto al lienzo este de la muralla de Ávila

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Ávila, 1 jun (EFE).- Las excavaciones arqueológicas que se realizan junto al arco de San Vicente, cerca del lienzo este de la muralla de Ávila, han dado como resultado el hallazgo de una necrópolis medieval, entre otros restos de diversas épocas.

Esta actuación, realizada por el Ayuntamiento de esta ciudad patrimonio de la humanidad, se está llevando a cabo de forma complementaria a una intervención más amplia que afecta a una avenida y una rotonda, según ha informado en nota de prensa este lunes el Consistorio.

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Los trabajos han conducido a los arqueólogos, en un primer momento, a la rotonda de San Vicente, donde se han descubierto unos niveles arqueológicos que llegan hasta el siglo I d. C., momento en el que los romanos fundaron la ciudad de Ávila.

Ante estos descubrimientos, el alcalde de la capital abulense, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, ha visitado la zona para comprobar el resultado de la intervención en su conjunto, incluido el hallazgo de una necrópolis de la época medieval en los jardines de San Vicente.

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En este contexto, el Ayuntamiento ha destacado cómo la estratigrafía localizada en la excavación de la rotonda de San Vicente ha sido, según los técnicos, "muy completa e inalterada", al estar localizada en uno de los caminos habituales de entrada a la ciudad.

De hecho, entre los hallazgos localizados en esta zona próxima a la basílica de San Vicente, junto al principal monumento de la ciudad, se ha encontrado una tumba infantil, de un niño o una niña de aproximadamente un año y medio, que se encuentra "en perfecto estado".

La sepultura estaba sellada por niveles que no superan el siglo V d. C., lo que supone que ha sido una tumba "cristiana, perfectamente colocada" y en la que también se han descubierto "elementos paganos de protección, siguiendo las costumbres del mundo romano".

A raíz de este hallazgo, las excavaciones continúan en el cercano jardín de San Vicente, donde han aparecido restos de enterramientos medievales, posiblemente vinculados a la cercana basílica del mismo nombre.

En ese espacio verde pegado a la muralla de Ávila se han localizado, por el momento, restos de pavimentos, así como, al menos, cuatro estructuras funerarias de una necrópolis cristiana.EFE

agg/aam/ram

(foto)

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