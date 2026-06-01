Xàbia da una medalla al colombiano Gerson por salvar a vecinos en un incendio del edificio

Xàbia (Alicante), 1 jun (EFE).- Xàbia ha concedido la medalla de la ciudad a título póstumo al colombiano Gerson Andrés Rincón Murillo por su heroica actuación el pasado febrero en el incendio del edificio en el que vivía, donde murió cuando avisaba del fuego puerta a puerta a sus vecinos.

El pleno del ayuntamiento de Xàbia ha acordado por unanimidad la distinción a este vecino de 42 años que en primer lugar se aseguró de que su familia estuviera fuera de peligro para a continuación regresar al inmueble, ya envuelto en llamas, para ir puerta por puerta para advertir a los vecinos que aún permanecían en sus viviendas.

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En un acto de "valentía, solidaridad y generosidad" que ha dejado "una profunda huella en toda la sociedad xabiera", Gerson Andrés Rincón Murillo ayudó decisivamente a salvar vidas, por ejemplo las de una familia entera que pudo ser rescatada, dentro de un edificio de la zona de Jávea Park, en la turística área del Arenal.

Ese fuego se produjo el 12 de febrero de 2026 y falleció tanto Rincón Murillo como una mujer de 71 años que residía en la vivienda donde se originó el siniestro.

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"Con esta máxima distinción honorífica, el ayuntamiento de Xàbia quiere rendir homenaje a un acto de entrega y humanidad que permanecerá para siempre en la memoria colectiva del municipio" ya que "la actuación de Gerson representa los valores más nobles de solidaridad, valentía y compromiso con los demás, convirtiéndose en ejemplo de altruismo y coraje para toda la ciudadanía".

En un comunicado, la alcaldesa de Xàbia, Rosa Cardona, ha señalado que “Xàbia honra la memoria de una persona que actuó con una valentía extraordinaria y una generosidad inmensa. Gerson Andrés Rincón Murillo dio lo mejor de sí mismo para salvar a otros y su recuerdo permanecerá siempre en el corazón de nuestro municipio”. EFE

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