Feijóo asegura que el pacto de gobierno con Vox en Castilla y León se está "ultimando"

Madrid, 1 jun (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este lunes que se está "ultimando" el pacto con Vox para formar un nuevo gobierno en Castilla y León, que volvería a estar liderado por el popular Alfonso Fernández Mañueco.
En una entrevista en Telecinco, Feijóo ha precisado que, de momento, Mañueco no le ha confirmado que se haya cerrado el pacto, pero sí que "se está ultimando el acuerdo esta mañana".
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En el mismo sentido se han pronunciado en declaraciones EFE fuentes de Vox al asegurar que las negociaciones están muy avanzadas y que esperan que el acuerdo quede rubricado, como muy tarde, el miércoles. EFE
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