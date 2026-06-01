Iglesias asegura que engañó al PNV y Ciudadanos para aprobar la moción de censura de Sánchez

El exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias ha asegurado este lunes que él y su partido, Podemos, engañaron al PNV y a Ciudadanos para que la moción de censura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, saliera adelante en el año 2018, señalándoles que sería instrumental para convocar elecciones.

"Pedro Sánchez de repente se vio presidente del Gobierno sin haber hecho una triste llamada telefónica para pedir los apoyos", ha revelado quien fuera líder de la formación morada en una intervención en 'Las mañanas de RNE', recogida por Europa Press, sobre cómo negoció con las diferentes fuerzas políticas para hacer caer al Ejecutivo de Mariano Rajoy y entrar en una coalición con los socialistas sin necesidad de ir a las urnas. Sin embargo, Unidas Podemos quedó fuera finalmente en aquel primer año y medio del gobierno de Sánchez.

PUBLICIDAD

Iglesias ha señalado que les favoreció que Sánchez --que en ese momento era líder de la oposición-- no tuviera tiempo para negociar con las demás formaciones la moción de censura que le aupó al Palacio de la Moncloa. "Si hubiera tenido que negociar, no habría podido entregar lo que le hubieran pedido al PNV o Junts", ha dicho el exlíder político.

En este contexto, ha explicado la estrategia que siguieron fue "básicamente engañar" al PNV, que la semana anterior dio luz verde a los presupuestos de Rajoy. Al respecto, habló con Marta Pascal, entonces del PDeCAT, para que el expresidente catalán Carles Puigdemont apoyara la moción, que en aquel momento no estaba por la labor ante el coste político que le podría suponer.

PUBLICIDAD

TAMBIÉN ENGAÑÓ A RIVERA

Según ha contado, para convencer al PNV, habló previamente con el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, diciéndole que las encuestas apuntaban a que su partido obtendría más escaños que el PP y que Podemos superaría al PSOE si se celebrasen unas elecciones después de la moción de censura. "Le hicimos creer que efectivamente era posible que presentáramos juntos una moción de censura de carácter instrumental para convocar elecciones", ha apostillado. No obstante, votó en contra de la moción de censura.

PUBLICIDAD

Tras el "engaño" a Rivera, avisó al presidente del PNV en ese momento, Andoni Ortuzar, de que se iba a aprobar una moción de censura instrumental con el PSOE y Ciudadanos, advirtiéndole de que si seguían respaldando al PP tras la sentencia de 'Gürtel' se verían afectados electoralmente en unos supuestos comicios que en 2018 no se celebraron. Además, le recordó que Podemos ya superó a los nacionalistas en las generales de 2016. "Vosotros veréis", ha recordado que le dijo Iglesias al dirigente vasco, en lo que considera una victoria "al mus" que "sale una vez en la vida".

Dicho esto, Iglesias ha señalado que a partir de la moción de censura con la que Sánchez llegó a la presidencia del Gobierno "estaba ya herido de muerte el sistema político del 78".

PUBLICIDAD