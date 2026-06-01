Entran en Ceuta 9 migrantes, 6 tras saltar la valla fronteriza y otros 3 a nado

Ceuta, 1 jun (EFE).- Un grupo de nueve migrantes ha conseguido en las últimas horas entrar irregularmente a Ceuta tras saltar la doble valla fronteriza que separa la ciudad de Marruecos o a nado por los espigones fronterizos.

Según han informado a EFE fuentes policiales, seis migrantes han entrado por un punto indeterminado de los 8,2 kilómetros de perímetro fronterizo terrestre al no ser vistos por las cámaras de seguridad instaladas en la zona, mientras que otros tres lo han hecho a nado.

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Los migrantes, procedentes de Marruecos, Argelia y Sudán, estaban en buenas condiciones de salud y en todos los casos han aprovechado una densa niebla que dificultaba la visión para acceder al territorio nacional.

En algunos casos, tras acceder a la ciudad se dirigieron hacia el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) donde serán acogidos hasta sus traslados a la península.

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Las entradas mantienen la continua presión migratoria que está sufriendo este año el paso fronterizo ceutí, que registra los porcentajes más altos de entradas ilegales, por encima de Canarias, Baleares o Melilla. EFE