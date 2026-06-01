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El PP recalca que se cumplen ocho años de la moción de censura "estafa" de Sánchez: "Venía a proteger la corrupción"

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La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha asegurado este lunes que, aunque el jefe del Ejecutivo "insulte" a su partido, no va conseguir "desviar el foco" de los casos de corrupción que le afectan. Además, ha subrayado que hoy se cumplen ocho años de la moción de censura "estafa" de Pedro Sánchez porque no llegó al Palacio de la Moncloa a "acabar con la corrupción" sino a "protegerla".

En declaraciones a los periodistas a su llegada al desayuno informativo organizado por el Foro Nueva Economía con el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, Muñoz ha señalado que el presidente del Gobierno "puede insultar" al PP "lo que quiera pero "no va a desviar el foco de atención".

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De esta forma ha respondido a Sánchez, quien este domingo en la clausura del 27º Congreso de Juventudes Socialistas de España (JSE) afirmo que el PSOE "puede tropezarse" pero anunció su intención de seguir gobernando "hasta 2027 y más allá" frente a una "oposición marrullera" que busca "derribar" al Ejecutivo "con malas artes".

Muñoz ha recordado que "justo hoy hace ocho años" que "presentaba un proyecto con una moción de censura para acabar con la corrupción y en defensa de la ética pública en la política". A su entender, lo que han conocido "es una estafa" porque no venía a "acabar con la corrupción" sino a "trabajar para la corrupción, la de su partido, la de sus amigos y la de sus cargos".

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INVITAR A SÁNCHEZ A HACER UNA "REFLEXIÓN PROFUNDA"

Por eso, la portavoz de los 'populares' en la Cámara Baja ha invitado al jefe del Ejecutivo a "hacer una reflexión profunda, disolver las Cortes y convocar elecciones para que el pueblo español hable" en las urnas.

Después, en su intervención en el desayuno, ha aludido también a la moción de censura de hace ocho años, recordando las palabras que pronunció entonces José Luis Ábalos, exministro de Transportes: "Presentamos una moción para recuperar la normalidad, para sacar la corrupción de la política y para defender la ejemplaridad en la ética pública".

Muñoz ha reiterado que "ocho años después" pueden ver que "todo era una estafa" y que "todo era mentira". "El proyecto de Pedro Sánchez no venía a acabar con la corrupción, venía para proteger la corrupción", ha abundado.

La dirigente del PP ha señalado que "la buena política no suele abrir informativos" porque estos se centran en "lo malo", hablando de "escándalos" y "corrupción". "Hablamos mucho menos de la política cuando es exitosa, cuando se gestiona bien", ha apostillado, poniendo en valor la labor del regidor de Badajoz.

DE LOS SANTOS ACONSEJA A SÁNCHEZ Y EL PSOE SER "MENOS BELIGERANTES"

A su llegada al mismo desayuno informativo, el portavoz nacional de PP y vicesecretario de Cultura de la formación, Borja Sémper, también se ha pronunciado sobre las palabras de Sánchez hablando de "oposición marrullera" y que no va a dimitir. A su entender, hay que confiar en el Estado de Derecho y la "buena política".

"Viva el Estado de Derecho, viva la separación de poderes y viva el control posible sobre todos los Gobiernos: sobre el anterior, sobre éste y sobre los que vendrán", ha declarado Sémper a los periodistas.

Por su parte, el vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, ha indicado que tras escuchar al presidente del Gobierno y a la presidenta de las Juventudes Socialistas "queda más que evidenciado" que el PSOE se encuentra "en la mas absoluta de las distancias de la realidad".

"Creo que atravesados como están por todo tipo de corruptelas lo que deberían de ser es primero honestos y segundo mucho menos beligerantes, pero claro quien vive con Sánchez sabe que sólo sobre la beligerancia se pueden hacer las cosas", ha enfatizado.

Al ser preguntado si entiende las voces de aquellos que piden una moción de censura, De los Santos ha replicado que en su partido "entienden todas las voces" porque creen en la democracia. "Eso nos diferencia", ha exclamado en el mismo desayuno informativo.

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