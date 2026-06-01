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A prisión por causar un incendio que calcinó vehículos y dañó casas en Alicante

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València, 1 jun (EFE).- Un juzgado ha ordenado el ingreso en prisión de un hombre de 26 años acusado de causar un incendio intencionado en Callosa de Segura (Alicante) que calcinó varios vehículos y afectó a viviendas, y que además amenazó a varias personas con un arma de fuego y con sus perros adiestrados para el ataque.

Según ha informado este lunes la Guardia Civil en un comunicado, los hechos se remontan al 11 de mayo, cuando un incendio quemó varios vehículos y afectó a dos viviendas, cuyos ocupantes -una persona anciana y varios menores- tuvieron que refugiarse en la segunda planta al quedar atrapados sin salida en medio de una gran cantidad de humo.

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El área de investigación de la Guardia Civil de Callosa de Segura se hizo cargo de la operación y pidió el apoyo del departamento de incendios de criminalística de la Zona de la Guardia Civil de Valencia, que determinó que el incendio había sido intencionado.

En el marco de la operación Urente, los agentes lograron identificar al autor, una persona con diferentes antecedentes, y activaron un dispositivo de búsqueda para localizarle.

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El pasado 25 de mayo, los agentes recibieron varias llamadas telefónicas que avisaban de que un hombre estaba amenazando a vecinos y viandantes con un arma de fuego y con dos perros a los que mandaba atacar y que llegaron a morder a varias personas.

Ante esta situación se movilizaron patrullas de la Guardia Civil de Callosa de Segura, con el apoyo de Policía Local, y la Unidad de Seguridad Ciudadana de Torrevieja, que entraron en dos viviendas para localizar al autor, quien al verse acorralado huyó por la ladera de la sierra con sus dos perros, pero fue detenido el mismo día.

Al arrestado se le atribuyen los delitos de incendio con riesgo para las personas, cuatro delitos de daños en vehículos, daños en viviendas con moradores, amenazas con arma de fuego, desórdenes públicos, tenencia ilícita de armas, robo con violencia e intimidación y lesiones agravados mediante utilización de perros adiestrados para el ataque.

Tras ser puesto a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orihuela en funciones de guardia, se ha decretado su ingreso en prisión. EFE

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EFE

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