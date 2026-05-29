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'España Cultura Viva', el nuevo sello de excelencia para promover la cultura en el mundo

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Madrid, 29 may (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los ministros de Exteriores y Cultura, José Manuel Albares y Ernest Urtasun, han presentado este viernes la marca 'España Cultura Viva', un nuevo "sello de excelencia" para promover la cultura española en el mundo.

"No nos cansemos nunca de recomendar España, es el único país del mundo capaz de inspirar, crear y emocionar", ha dicho Sánchez en un acto para dar a conocer el Plan Nacional de Acción Cultural en el Exterior 2026-2028, en el Instituto Cervantes, que incluye la creación de esta etiqueta de excelencia.

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Sánchez ha añadido que en un momento en el que algunos pregonan la cultura de la guerra: "Elegimos un camino alternativo, inspirador y positivo que es 'La fuerza de la cultura' como reza el lema de este año", ha subrayado.

El plan promoverá campañas de comunicación global que presenten 'España Cultura Viva' en ferias, festivales, redes sociales, medios internacionales y alianzas con plataformas culturales líderes.

La marca se vinculará con figuras de prestigio como artistas, chefs, cineastas y deportistas que actuarán como "embajadores" de la cultura española.EFE

(foto) (vídeo) (audio)

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EFE

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