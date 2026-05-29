Carmen Fúnez (PP) afirma que Navarra es "la primera víctima de la corrupción sanchista"

Pamplona, 29 may (EFE).- La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha asegurado este viernes en Pamplona que no cree que Navarra sea "el kilómetro cero de la corrupción", sino que es "la primera víctima de la corrupción sanchista".

"Por desgracia, la sombra de la corrupción que sale de Madrid termina en Pamplona y lo que empieza Pedro Sánchez termina en Chivite", ha declarado en Pamplona en un encuentro con medios de comunicación en el que ha estado acompañada por dirigentes y cargos electos del partido en Navarra.

PUBLICIDAD

Ha aludido a la investigación de la UCO para destacar que "con sus joyas nunca la corrupción brilló tanto como en esa caja fuerte que se encontró en Ferraz en el despacho de Rodríguez Zapatero".

Fúnez ha denunciado al respecto que el PSOE, "que llegó a través de una moción de censura para terminar supuestamente con la corrupción en España, lo que ha hecho no ha sido tener un caso de corrupción o dos casos de corrupción, es un entorno corrupto, sanchista".

PUBLICIDAD

Si el hermano del presidente está "sentado en el banquillo", su mujer "imputada", dos de sus secretarios de Organización "también imputados" y se investiga a Rodríguez Zapatero, el "faro moral de la izquierda", ha dicho, "aquí hay un punto en común, que es el uno, es el one", que "está dentro del Palacio de La Moncloa, resistiendo, que no gobernando".

Ha criticado asimismo el ministro Óscar Puente, que "volvió a acusar a los jueces de persecución al PSOE en los casos de corrupción".

"Es tremendamente triste que un ministro del Gobierno de España, que supuestamente tiene que defender el Estado de Derecho, lo que esté haciendo es no señalar a esas tramas que querían destrozar el Estado de Derecho, que querían atacar a jueces y a fiscales, sino que lo que hace es reafirmarse en ese lawfare, en ese ataque a nuestro Estado judicial, a nuestro Estado de Derecho", ha enfatizado.

PUBLICIDAD

"Y lo que es más grave", ha declarado, "es que encima se identifiquen como víctimas. El Partido Socialista no es víctima de su corrupción; los que somos víctimas somos todos los españoles".

Preguntada por la posible presentación de una moción de censura, ha subrayado: "Nosotros lo que sabemos es que todavía nos faltan votos y, mientras que los socios sigan apoyando a Sánchez y avalando por lo tanto a Sánchez, pues lógicamente nosotros no vamos a presentar una moción de censura en este momento para perderla". EFE

PUBLICIDAD