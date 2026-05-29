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Bassinga, en su adiós al Ceuta: "Queremos cerrar esta maravillosa temporada con triunfo"

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Ceuta, 29 may (EFE).- El centrocampista marfileño Aboubacar Bassinga, quien este sábado jugará su último partido con el Ceuta al acabar su cesión de un año desde la UD Las Palmas, afirmó este viernes que el equipo ceutí quiere cerrar "esta maravillosa temporada" con un triunfo sobre el Albacete, en el estadio Alfonso Murube.

El jugador de Abiyán, que en julio cumplirá 21 años y debutará la próxima semana como internacional por Burkina Faso al ser el país de origen de su familia paterna, destacó en rueda de prensa que "al principio de la temporada", tras el ascenso desde Primera RFEF, ya se dieron "cuenta de lo que podía ser esto" y de que tenían que ir a ganar a todos los campos.

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"Teníamos que ir a tratar de sacar puntos como fuera para conseguir el objetivo (de la permanencia) lo más rápido posible y, con el trabajo y con todo lo que hemos conseguido, se nos ha hecho no fácil, pero sí que lo hemos logrado dos meses antes de que acabara" la liga, recalcó Bassinga.

El centrocampista del Ceuta, que ha participado en 25 partidos esta temporada con dos goles anotados, calificó la campaña que ahora concluye como "maravillosa" y recordó que conseguir el objetivo de la salvación "dos meses antes" demuestra que el equipo ha hecho "un muy gran trabajo".

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Aunque el encuentro ante el Albacete llega sin presión clasificatoria, el jugador dejó claro que quieren cerrar el curso compitiendo hasta el final. "Aquí siempre tenemos la mentalidad de ganar y, sobre todo en el Murube, vamos a salir a darlo todo porque el equipo se lo merece, la afición se lo merece y, siendo el último partido, queremos que la gente lo disfrute", subrayó.

En lo personal, aseguró que su experiencia en Ceuta ha superado sus expectativas. "Desde que tuve la oferta para venir aquí, no lo pensé mucho, pero tienes que estar en un sitio para saber realmente cómo es todo y la verdad es que me ha sorprendido para muy bien la calidad de vida, la gente y todo lo que rodea al club. Aquí me he sentido muy a gusto con todo en todos los sentidos", recalcó.

El centrocampista también habló sobre su primera convocatoria internacional con Burkina Faso, selección con la que jugará dos amistosos ante Rusia, el 5 de junio en Volgogrado, y Bielorrusia cuatro días después en Minsk.

"Quiero agradecerlo a todos mis compañeros, al cuerpo técnico, a la afición y a toda la gente de Ceuta porque, gracias a ellos, he podido lograr ir con la selección de mi país, lo cual afronto con orgullo", afirmó Bassinga. EFE

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EFE

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