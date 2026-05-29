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Agricultura abonará 1.081 millones a 98.049 agricultores afectados por las borrascas

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Madrid, 29 may (EFE).- El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) abonará 1.081.235 euros en ayudas a 98.049 titulares de explotaciones agrarias de Andalucía y Extremadura que sufrieron daños como consecuencia del tren de borrascas ocurrido entre los meses de enero y febrero.

El Ministerio publicará este sábado en la página web del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) el primer listado de esos más de 98.000 agricultores y ganaderos que reciben este pago, según ha adelantado el Departamento en un comunicado.

Los pagos continuarán en las próximas semanas al resto de beneficiarios, siguiendo el mismo procedimiento.

Se trata de las ayudas extraordinarias aprobadas por el Gobierno y recogidas en el Real Decreto-ley 5/2026.

Los agricultores y ganaderos que la recibirán figuraban en el primer listado de potenciales beneficiarios y son aquellos que han formalizado la aceptación expresa y firmado la declaración responsable de los daños evaluados de oficio.

Con estas ayudas, el Gobierno responde a un episodio de "especial gravedad" derivado de diversos fenómenos climáticos sucesivos, que provocaron precipitaciones acumuladas extraordinarias, con registros superiores a los 4.400 litros por metro cuadrado en zonas como la sierra de Grazalema (Cádiz).

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Para proporcionar la "máxima" seguridad jurídica y agilidad en el cobro de las indemnizaciones, y "lograr un despliegue que se adapte a la diversidad y realidad" del sector agrario afectado, el Ministerio ha publicado este viernes una Orden que refleja la compatibilidad de las ayudas con la normativa comunitaria para garantizar su percepción por la totalidad de los beneficiarios que las aceptaron. EFE

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