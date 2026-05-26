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Tres millones de euros, en juego en la final de Leipzig

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Madrid, 26 may (EFE).- La final de la Liga Conferencia del Rayo Vallecano contra el Crystal Palace en la ciudad alemana de Leipzig pondrá en juego tres millones de euros para el ganador del torneo, en el que el conjunto madrileño ya ha logrado unos ingresos por méritos deportivos de 14,9 millones de euros, a la espera del mercado televisivo.

El equipo español ya ha conseguido 3,17 millones de euros por su participación en la fase liga; 1,6 millones por sus cuatro triunfos y 133.000 euros por su empate en esa ronda; 400.000 euros por su clasificación para las eliminatorias; 4,93 millones por su pase como quinto de la tabla de 36 inicial; 800.000 euros por disputar los octavos; 1,3 millones por jugar los cuartos; 2,5 por la semifinal y 4 millones por alcanzar la final de este miércoles.

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En total, el Rayo ha obtenido unos ingresos en este torneo de 14.952.344 euros, según los parámetros en ese sentido que comunicó la UEFA durante el pasado verano.

Esa cantidad se irá hasta los casi 18 millones en el caso de lograr los tres millones del ganador de la final de la Liga Conferencia.

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Además, a final de curso se añadirá el concepto que valora los mercados televisivos de Europa y mundiales combinado con los coeficientes de clubes. EFE

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