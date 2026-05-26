Feijóo: Los andaluces dijeron claro que quieren a Moreno de presidente y que PP gobierne

Sevilla, 26 may (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este martes que las elecciones andaluzas del pasado 17 de mayo pusieron de manifiesto que los andaluces dijeron con "claridad" que quieren que Juanma Moreno continúe como presidente de la Junta y que el PP sea "el partido de gobierno".

En declaraciones a los periodistas tras asistir a la presentación de una promoción de viviendas en Sevilla junto al alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, el líder popular ha sido preguntado por el escenario que se presenta en Andalucía tras las elecciones autonómicas en las que el PP se quedó a dos escaños de la mayoría absoluta.

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"Es a él (Juanma Moreno) al que le corresponde como presidente autonómico presentar ese modelo en Andalucía para Andalucía. Y esto es en lo que está trabajando", ha indicado el líder del PP al ser preguntado sobre los futuros contactos que habrá entre PP y Vox para hablar de la gobernabilidad en Andalucía.

Tras advertir de que el modelo de gobierno que a él le gusta es "aquel que sube en votos, que sube en apoyo y que sube en buenos resultados", Feijóo ha indicado que el que mantiene el alcalde de Sevilla en estos años es "sin ninguna duda, un modelo a imitar".

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Ha indicado que el resultado obtenido por Juanma Moreno y el PP andaluz ha sido "histórico" por el volumen de votos que ha obtenido y ha subrayado que ha sido "contundente" por haber sacado 19 puntos de ventaja a la segunda fuerza -el PSOE- y 30 puntos al tercero, que fue Vox.

"Lo que va a ocurrir, lógicamente, es buscar un gobierno estable que creo, en mi opinión, que ha salido directamente de las urnas. Y es que los andaluces quieren que gobierne Juanma Moreno y que el Partido Popular sea el partido de gobierno", ha subrayado Feijóo, quien ha añadido que los andaluces lo han dicho con "claridad y nitidez"

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Según el dirigente popular, existen pocos precedentes de quedarse a dos escaños de la mayoría absoluta en la política actual española y en la política actual europea, por lo que Moreno deberá valorar "cuál es la situación y trasladarle a los andaluces su proyecto, que es un gobierno estable".

El Gobierno de Juanma Moreno debe ser el que "pueda sacar adelante los presupuestos y los grandes asuntos de Andalucía", ha recalcado el presidente nacional del PP. EFE

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