Sumar y socios de investidura exigen explicaciones al Gobierno sobre el caso de Zapatero

Madrid, 26 may (EFE).- Sumar y socios de investidura de Pedro Sánchez como el BNG han abogado por agotar la legislatura pero han exigido explicaciones al Gobierno por el caso Plus Ultra, en el que está imputado el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, y piden regular más la actividad de los exmandatarios.

La imputación de Zapatero ha aumentado la presión sobre el actual Gobierno por parte de socios de investidura como el PNV y Coalición Canaria, que han pedido un adelanto electoral, al igual que el expresidente del Ejecutivo, Felipe González o el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page.

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Pero Sumar, que gobierna en coalición con el PSOE, descarta esta posibilidad, pese a que algunos diputados de este espacio reconocen que los indicios del sumario sobre Zapatero no son buenos.

"La solución nunca puede estar en que deje de haber un Gobierno ¿Para qué?, ¿para que venga el Gobierno de los amigos de Montoro? Es que no entiendo cuál es la vía", ha dicho en una rueda de prensa en el Congreso la portavoz parlamentaria de Sumar, Verónica Martínez Barbero.

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Sumar va a plantear una reforma del estatuto de expresidentes y considera urgente también desbloquear la ley de lobbies, al tiempo que exige explicaciones a sus socios de Gobierno del PSOE sobre el caso Plus Ultra por el que está imputado Zapatero.

"La situación es grave, muy grave. El sumario huele mal, muy mal y debe haber una reacción completamente contundente por parte del PSOE. No entiendo por qué su secretario general se ha escondido y no da explicaciones", ha comentado en referencia a Sánchez el portavoz de Compromís en el grupo Sumar, Alberto Ibáñez.

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También ha exigido explicaciones al PSOE la portavoz de Más Madrid en el grupo Sumar, Tesh Sidi, que cree que queda legislatura y hay posibilidad de gobernar y seguir trayendo leyes al Congreso, una visión que comparte la portavoz de los comunes en el grupo Sumar, Aina Vidal, que ha mandado un mensaje directo a los socialistas.

"Aquí no venimos a pasear ni aguantar, aquí venimos a legislar", ha señalado, citando como ejemplo la vivienda, el registro horario o la reforma de la conocida como 'ley mordaza'.

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Mientras Junts ha afirmado este martes desde Barcelona que no está "ahora mismo sobre la mesa" una moción de censura contra Sánchez, otros socios de investidura han descartado un adelanto electoral.

Por ejemplo, el diputado del BNG, Nestor Rego ha pedido explicaciones al Gobierno tras la imputación de Zapatero, pero ha recordado que el Ejecutivo de Sánchez tiene compromisos pendientes con Galicia y precisa de tiempo para cumplirlos.

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Y la diputada de Compromís Àgueda Micó, integrada en el grupo mixto, ha dicho que ahora es el momento de que los socios tengan "transparencia" e "información" por parte del Gobierno para luego poder "actuar en consecuencia".

Por su parte, la líder de Podemos, Ione Belarra, ha recalcado esta martes también desde el Congreso que desde su punto de vista "la legislatura ya estaba muerta antes del caso de Zapatero", pero no ha pedido ninguna medida concreta, más allá de señalar que es el momento de "abrir una nueva etapa con una izquierda fuerte que pueda hacer frente a la corrupción". EFE

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