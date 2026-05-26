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Cultura declarará inexportable un documento a subasta firmado por Cervantes

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Sevilla, 26 may (EFE).- El Ministerio de Cultura ha iniciado los trámites para la declaración de inexportabilidad de un documento notarial firmado por Miguel de Cervantes (1547-1616) en Sevilla el 8 de julio de 1593, que sale a la venta en una subasta este miércoles en Madrid por un precio de salida de 120.000 euros.

La declaración de inexportabilidad garantiza como medida cautelar que el documento no puede salir del país y propicia su protección como parte del patrimonio histórico y cultural español, según ha apuntado el Ministerio de Cultura en una nota de prensa.

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El interés histórico, archivístico y patrimonial de este documento justifica esta declaración, que responde también a la petición del mismo realizada por la Junta de Andalucía.

Esta herramienta de protección del patrimonio cultural la puede adoptar el Ministerio de Cultura “cuando las circunstancias lo aconsejen” y hasta que la Administración autonómica competente inicie los trámites para incluirlo en alguna de las categorías de protección previstas en su normativa, han precisado desde el Gobierno central.

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El inicio de ese expediente definitivo de protección corresponderá a la comunidad autónoma en la que finalmente se ubique el documento tras la subasta que se realizará este miércoles y en la que se pondrá a la venta.

El documento procede de los fondos notariales de 1593 del escribano Luis de Porras, que en la actualidad se custodian en el Archivo Histórico Provincial de Sevilla, donde se encuentran depositados todos los protocolos notariales históricos de los escribanos de la ciudad.

El documento fue al parecer arrancado de su libro original en el siglo XIX, "aunque no hay certeza de la fecha exacta en la que este hecho pudo ocurrir".

De gran valor histórico y documental para los expertos, aun no tratándose de una carta manuscrita del autor de ‘El Quijote’, este documento fue objeto de un procedimiento judicial en 1998 tras aparecer en una subasta en Barcelona, reclamando la Junta de Andalucía su titularidad pública por ser la administración gestora del Archivo Histórico Provincial de Sevilla.

Según detalló la Junta en una nota de prensa, la identificación defendida en su momento no se basó exclusivamente en el contenido del documento o en la firma de Cervantes, sino también en diversos elementos archivísticos y diplomáticos, entre ellos la existencia de un asiento coincidente en el índice notarial.

Una sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca en 2007 agotó la vía judicial para reclamar la restitución al Archivo Histórico de Sevilla del protocolo notarial.

Ante la imposibilidad de recuperar el bien en los tribunales, la Consejería de Cultura de Andalucía pidió la prohibición de la salida del citado documento de España, atendiendo a "su interés histórico y documental y la singular relevancia patrimonial derivada de los antecedentes archivísticos y judiciales concurrentes".

La casa Durán Arte y Subastas de Madrid sacará a subasta esta carta de 31,4 x 20 centímetros, hecha con papel de hilo con filigrana escrito por ambas caras y con una "pequeñísima corrosión del papel por la tinta, que no afecta a la lectura". EFE

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EFE

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