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Canarias retoca su himno para incluir a La Graciosa

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Santa Cruz de Tenerife, 26 may (EFE).- El pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado este martes de forma definitiva y por unanimidad una modificación en la letra del himno de la comunidad para incluir a La Graciosa como octava isla, en coherencia con la reforma del Estatuto de Autonomía de 2018.

La modificación del himno consiste en cambiar una sola palabra, de manera que ya no se menciona a "siete peñas", en referencia a siete islas, sino a "ocho peñas", para incorporar a La Graciosa en pie de igualdad con El Hierro, La Gomera, La Palma, Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote.

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Con este cambio, el próximo sábado, 30 de mayo, Día de Canarias, ya se entonará oficialmente el nuevo himno de Canarias, que se basa en la melodía 'Arrorró', de los 'Cantos Canarios' de Teobaldo Power, con letra de Benito Cabrera.

El cambio ha partido de una proposición de ley de seis de los siete grupos parlamentarios, todos salvo Vox, que finalmente también ha apoyado la modificación.

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Cuando el himno se aprobó en 2003, la letra incluía el verso "Repartido en siete peñas", coherente con el Estatuto de Autonomía vigente entonces, que describía el archipiélago como siete islas.

Pero en la reforma estatutaria de 2018 se reconoce a La Graciosa como isla del archipiélago, agregada administrativamente a Lanzarote, y delimita el ámbito espacial de Canarias incluyendo siete islas con administración propia y, además, la isla de La Graciosa y los islotes del archipiélago Chinijo.

Esta adaptación simbólica de la letra "no altera la melodía, no modifica el régimen de protección ni de usos del himno, y no afecta al escudo ni a la bandera de Canarias", según expone la nueva ley. EFE

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EFE

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