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Abogado pide tiempo para realizar una contrapericial de ADN y analizar el 'caso Jubany'

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El abogado de Santiago Laiglesia, el principal sospechoso del crimen de Helena Jubany en diciembre de 2001 en Sabadell (Barcelona), ha solicitado más tiempo para presentar su escrito de defensa para poder hacer una contrapericial de ADN y analizar la causa, según el escrito al que ha tenido acceso Europa Press.

En el documento, remitido a la titular del Juzgado de Primera Instancia 2 de Sabadell (Barcelona), la defensa, que tenía de plazo hasta este miércoles para remitir su escrito, pide a la instructora que se dicte una nueva fecha y que, en vez de cinco días se le concedan 20.

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Por un lado, alega que se ha solicitado la elaboración de un contrainforme pericial al Instituto Canario de Análisis Criminológico con respecto a los análisis del ADN hallado en el jersey de Helena Jubany.

La Unidad Central de Análisis Científicos de la Policía Nacional halló en una mezcla de perfiles genéticos extraída de un frotis realizado en el jersey que la joven llevaba en la fecha en la que fue asesinada ADN compatible con el de Laiglesia.

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Para realizar esta revisión técnica de forma adecuada, su abogado pide que los peritos puedan acceder a la totalidad de los archivos primarios, no sólo a los informes periciales elaborados por unidades policiales y laboratorios, sino a los datos crudos, pues de lo contrario, se podría generar "una clara vulneración del derecho de defensa" de Laiglesia.

Por otro lado, argumenta que necesita tiempo adicional por "el volumen de la causa y la complejidad técnica" de la misma, que supera los 4.400 folios, así como la necesidad de analizar la abundante prueba documental.

PIDEN 26 AÑOS

La familia de Helena Jubany, representada por el abogado Benet Salellas, pidió formalmente la apertura de juicio oral contra Santiago Laiglesia y, en su escrito de acusación, solicitó para él 20 años de prisión por un delito de asesinato con alevosía y otros 6 por detención ilegal, además de una indemnización de 600.000 euros.

En la misma línea que la Fiscalía, --que también solicitó 26 años de cárcel para Laiglesia-- la acusación particular pidió el sobreseimiento provisional para el otro investigado, Xavier Jiménez.

Tras presentar sus respectivos escritos de acusación, la instructora notificó el 20 de mayo a la defensa de Laiglesia que disponía de 5 días para presentar el suyo, una fecha que vence este miércoles.

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