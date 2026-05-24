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Enrique Santiago (Sumar) tacha de "catastrófico" el caso Zapatero: "No se puede permitir cobrar por gestiones políticas"

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El portavoz de IU en el Congreso y diputado de Sumar, Enrique Santiago, ha tachado este domingo de "catastrófico" todo lo que se está conociendo del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, imputado por el caso Plus Ultra, y ha advertido de que "no se puede permitir cobrar por gestiones políticas" porque, como ha repetido, "es un delito".

"Lo que estamos conociendo es políticamente catastrófico, reprobable. No puede ser que expresidentes del gobierno compatibilicen sus tareas públicas de una oficina pública de expresidentes del gobierno con actividades privadas, tienen que decidir a qué dedicarse, a una cosa u otra, no pueden mezclar esos dos ámbitos", ha asegurado Santiago que ha participado en la manifestación por la vivienda, convocada por el Sindicato de Inquilinas de Madrid.

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Santiago ha afirmado que se debe acometer "rápidamente" una reforma del estatuto de expresidentes del Gobierno. "Hay que impulsar la aprobación de la ley de lobbies, que sorprendentemente está paralizada en el Congreso de los Diputados, prácticamente somos el único grupo que quiere el impulso de esa norma", ha defendido.

DESESTABLIZACIÓN DE EEUU

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Por otro lado, Santiago ha denunciado una supuesta "desestabilización por parte del Gobierno de los Estados Unidos manipulando información" y ha considerado "incomprensible" que el embajador estadounidense en España se haya reunido con Feijóo, Abascal y Ayuso. "A la Embajada de los Estados Unidos hay que recordarle que representa a su país ante el Gobierno de España, no ante la oposición de España", ha añadido.

En este sentido, ha criticado que la derecha pida responsabilidades al actual Gobierno y ha asegurado que los hechos que se le imputan a Zapatero "ocurrieron con un Gobierno anterior". "Aquí la derecha está acostumbrada a pedir responsabilidades por todo al gobierno. Estos hechos además ni siquiera ocurrieron durante este gobierno, ocurrieron durante un gobierno anterior con lo cual pues será ese gobierno en todo caso al que haya que pedirle dimisiones, lo cual es complicado", ha apostillado.

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