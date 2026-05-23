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Feijóo dice que Zapatero "tenía al Gobierno detrás" en el caso Plus Ultra: "No era un jubilado haciendo negocios"

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El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha sostenido que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, imputado esta semana en el caso Plus Ultra, "no era un jubilado haciendo negocios por su cuenta" sino que "tenía detrás al poder, al Consejo de Ministros y a la Presidencia del Gobierno".

Lo ha dicho durante el cierre del XVII Congreso autonómico del PP de Baleares celebrado la mañana de este sábado en el Palacio de Congresos de Palma y que ha reelegido a Marga Prohens con el 99,93% de los votos.

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El presidente nacional de los 'populares' ha dedicado una parte de su intervención la necesidad de lograr "un cambio de clima" para poner fin a una etapa "en la que todo es corrupción y decadencia".

"Desde hace ya años, la única agenda del Gobierno es la de los tribunales. No tienen una agenda de servicios, de infraestructuras o de reformas estructurales, es una agenda permanente de tribunales", ha dicho.

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Feijóo ha ironizado con que "no se podía esperar menos" que el apoyo a Zapatero expresado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de que su partido "ovacionara a Ábalos", entre otras declaraciones y acciones que ha recriminado.

"Zapatero no era un jubilado haciendo negocios por su cuenta, si hace negocios es porque tenía detrás al poder, al Consejo de Ministros y a la Presidencia del Gobierno. Hay que estar muy pringando para leer los 80 folios del auto de imputación y salir a darle apoyo", ha subrayado.

"Sánchez no sorprende, ¿pero de verdad no queda nadie en el PSOE que se sonroje con este Gobierno? ¿No queda un solo socialista que diga 'yo no me afilié para esto'? ¿Ningún socio que se avergüence? Este Gobierno es peor que la mafia", ha añadido.

PROHENS, LA CONTRAPOSICIÓN

Feijóo, a lo largo de su discurso, ha alabado en varias ocasiones la figura de Prohens y ha celebrado que tenga "el apoyo del partido y de esta tierra". "Lo estás haciendo muy bien, porque ha sabido entender las múltiples sensibilidades de la gente de aquí y defenderlas con firmeza y determinación", ha dicho.

Ha aprovechado, además, para dibujar al Govern que preside como la contraposición del Ejecutivo de Pedro Sánchez. "¡Qué suerte tienen en Baleares! Aquí no hay un Gobierno que se pasa el día inventando cortinas de humo, que necesita señalar a media sociedad para esconder sus miserias, que vive pendiente de tapar todos los escándalos de su partido y de sus socios", ha señalado.

"No hay una presidenta que necesita mentir y olvidar sus gestiones y conversaciones, no hay un Gobierno que desgobierna, sino un gobierno que gobierna, que gobierna bien, y una presidenta con las manos limpias y las manos libres", ha proseguido.

El líder 'popular' también ha tenido momentos más distendidos en los que ha bromeado con los presentes. Por ejemplo, ha comparado al coordinador general del PP balear, Sebastià Sagreras, con un jugador del Bayern de Múnich.

"Es verdad que sois muy vuestros. En el aeropuerto he saludado cordialmente a uno que he pensado que era jugador del Bayern de Múnich, de más de un metro noventa, con el pelo largo, gafas, barba. Pero no, lo habéis nombrado coordinador general. Eso significa que sois muy vuestros", ha dicho.

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