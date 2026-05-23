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Condenado a 15 años y medio de prisión por matar a un ciudadano francés en Vera (Almería)

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Almería, 23 may (EFE).- Un hombre ha sido condenado a 15 años y medio de prisión por la Audiencia de Almería por matar a un ciudadano francés en agosto de 2023 en la localidad almeriense de Vera.

La sentencia, dictada por el magistrado presidente del Tribunal del Jurado, le impone 10 años de cárcel y 10 años de inhabilitación absoluta por un delito de homicidio.

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Además, lo condena a tres años y medio de prisión por otro delito de robo con violencia en casa habitada y a otros dos años de privación de libertad por estafa continuada.

La resolución judicial absuelve al acusado del delito contra la integridad moral que solicitaban las acusaciones por no revelar el paradero del cadáver.

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El magistrado argumenta, basándose en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que la ocultación del cuerpo tras el crimen constituyó un acto aislado de "autoencubrimiento impune" destinado a esconder la acción homicida, aunque no se aprecia un incremento voluntario del dolor familiar mediante fingimiento, sobreactuación o falsas expectativas.

El fallo, acorde al veredicto de culpabilidad emitido por el jurado popular, considera probado que el acusado adeudaba 2.000 euros a la víctima.

Con la intención de no abonar esta cantidad y obtener un beneficio económico adicional, entre las 20:30 y las 23:00 horas del 23 de agosto de 2023, dio muerte a la víctima de forma "consciente y voluntariamente" cuando ambos se encontraban a solas en el domicilio del fallecido, situado en el Paraje Media Legua.

Posteriormente, el condenado se apoderó de dos teléfonos móviles, las gafas graduadas de la víctima, documentación personal -incluyendo el pasaporte y la carta de identidad francesa- y dos tarjetas bancarias, introduciéndolo todo en una mochila.

Al día siguiente, 24 de agosto, el procesado compró un pico y dos juegos de guantes en una ferretería de Vera, regresó a la vivienda con unas llaves, sacó el cadáver y lo enterró en un lugar que no ha podido ser localizado.

Entre el 29 de agosto y el 7 de septiembre de 2023, el procesado hizo nueve reintegros con una de las tarjetas bancarias sustraídas en cajeros de los municipios almerienses de Vera, Cuevas del Almanzora, Pulpí, Los Gallardos y Garrucha, y se apropió de 4.800 euros, hecho que él mismo reconoció durante el juicio oral.

En concepto de responsabilidad civil, la sentencia establece que deberá indemnizar con 30.000 euros a cada uno de los dos hijos del fallecido, con 20.000 euros a su pareja sentimental, y restituir los 4.800 euros extraídos fraudulentamente al caudal hereditario.

Igualmente, se le impone una medida de seguridad de libertad vigilada por un tiempo máximo de ocho años una vez cumpla la pena de prisión, así como el pago de tres cuartas partes de las costas procesales.

Contra esta sentencia cabe interponer recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. EFE

mma/rro/sgb

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EFE

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