Espana agencias

Prisión provisional para una fugitiva francesa acusada de asesinar a un hombre a puñaladas

Guardar
Google icon

(Actualiza la NA5204 con el ingreso en prisión decretado por la Audiencia Nacional)

Palma, 22 may (EFE).- La Audiencia Nacional ha decretado este viernes prisión provisional para una mujer detenida el jueves en Palma por la Policía con una orden de busca y captura pendiente en Francia, donde está acusada de haber asesinado a puñaladas a un hombre en 2024 conjuntamente con otra persona.

PUBLICIDAD

En un comunicado, el cuerpo policial ha detallado que las autoridades francesas emitieron una Orden Europea de Detención (OEDE) contra una mujer que estaba siendo investigada junto con otro individuo por presuntamente haber asesinado con un arma blanca a una tercera persona.

Las autoridades galas abrieron una investigación por la muerte que desembocó, meses atrás, en la detención de un primer acusado de apuñalar a la víctima, aunque faltaba un segundo involucrado, puesto que el mortal ataque lo habían protagonizado dos personas.

PUBLICIDAD

Las investigaciones apuntaron a una segunda mujer involucrada en el crimen, que también le habría apuñalado, y, tras no poder localizarla, las autoridades francesas emitieron una OEDE contra ella por los delitos de asesinato, robo y estafa.

Ante la sospecha de que la mujer podría estar escondida en Mallorca, el Grupo de Delincuencia Internacional perteneciente a Crimen Organizado de la Policía Nacional en Baleares inició las averiguaciones que permitieron corroborar que la fugitiva se encontraba en la isla.

Finalmente, el cuerpo policial localizó y detuvo el pasado jueves a la presunta autora, que ha pasado este viernes a disposición de la Audiencia Nacional, tras lo que ha ingresado en prisión provisional. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Union Bordeaux Begles llega a Bilbao dispuesto a disfrutar de “la magia de las finales”

Infobae

Iván Ania: "Tengo un año más de contrato y no hago caso a lo que se pueda decir"

Infobae

Llamas, Quevedo y Bassols elevan la nómina española en Roland Garros a trece jugadores

Infobae

El argentino Navone sorprende a Ruud y se cuela en la final

Infobae

Admitido a trámite el recurso de Ciria por las firmas invalidadas en el proceso electoral

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PSOE sale escaldado otra semana más: Gertrudis, la “fiel guardiana” de Zapatero en el centro de Plus Ultra, y su hermana alcaldesa a juicio por prevaricación

El PSOE sale escaldado otra semana más: Gertrudis, la “fiel guardiana” de Zapatero en el centro de Plus Ultra, y su hermana alcaldesa a juicio por prevaricación

Isabel Díaz Ayuso revalidaría su mayoría absoluta en las elecciones de la Comunidad de Madrid de 2027 con dos escaños más

Bruselas se desmarca del rescate de Plus Ultra: España no necesitó la aprobación europea porque el pago no superó los 250 millones

Un incendio obliga a desalojar la segunda planta del hospital de Torrevieja: hay un herido y varios afectados por el humo

Ábalos asegura que advirtió a Pedro Sánchez contra el rescate de Plus Ultra y responsabiliza a Zapatero de la decisión

ECONOMÍA

Amancio Ortega pagará una deuda millonaria al restaurante escocés más antiguo de Glasgow para su reparación: el local estima pérdidas de 913.000 euros

Amancio Ortega pagará una deuda millonaria al restaurante escocés más antiguo de Glasgow para su reparación: el local estima pérdidas de 913.000 euros

Caso Zapatero: los técnicos de Hacienda exigen prohibir a los expolíticos ser lobistas y mano dura contra la corrupción y las puertas giratorias

La Unión Europea cede ante los agricultores y eliminará los aranceles aduaneros al fertilizante

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 22 de mayo

Los ahorradores se vuelcan en los fondos de inversión atraídos por su rentabilidad: ya suponen el 26,7% del PIB y baten récords

DEPORTES

Riquelme obtendrá el aval necesario de un banco de Andorra y otro de Canadá para las elecciones del Real Madrid y luchará contra Florentino Pérez

Riquelme obtendrá el aval necesario de un banco de Andorra y otro de Canadá para las elecciones del Real Madrid y luchará contra Florentino Pérez

Guardiola se despide del Manchester City: “No tengo planes para entrenar por un tiempo, pero necesito dar un paso atrás”

Riquelme se queda sin el apoyo de la banca española y tendrá que buscar financiación fuera para sostener el aval de su candidatura para presidir el Real Madrid

Es oficial: Pep Guardiola anuncia su salida del Manchester City

Inglaterra presenta su lista de convocados para el Mundial 2026: Tuchel sorprende con una selección marcada por ausencias de renombre