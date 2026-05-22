Prisión provisional para una fugitiva francesa acusada de asesinar a un hombre a puñaladas

(Actualiza la NA5204 con el ingreso en prisión decretado por la Audiencia Nacional)

Palma, 22 may (EFE).- La Audiencia Nacional ha decretado este viernes prisión provisional para una mujer detenida el jueves en Palma por la Policía con una orden de busca y captura pendiente en Francia, donde está acusada de haber asesinado a puñaladas a un hombre en 2024 conjuntamente con otra persona.

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En un comunicado, el cuerpo policial ha detallado que las autoridades francesas emitieron una Orden Europea de Detención (OEDE) contra una mujer que estaba siendo investigada junto con otro individuo por presuntamente haber asesinado con un arma blanca a una tercera persona.

Las autoridades galas abrieron una investigación por la muerte que desembocó, meses atrás, en la detención de un primer acusado de apuñalar a la víctima, aunque faltaba un segundo involucrado, puesto que el mortal ataque lo habían protagonizado dos personas.

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Las investigaciones apuntaron a una segunda mujer involucrada en el crimen, que también le habría apuñalado, y, tras no poder localizarla, las autoridades francesas emitieron una OEDE contra ella por los delitos de asesinato, robo y estafa.

Ante la sospecha de que la mujer podría estar escondida en Mallorca, el Grupo de Delincuencia Internacional perteneciente a Crimen Organizado de la Policía Nacional en Baleares inició las averiguaciones que permitieron corroborar que la fugitiva se encontraba en la isla.

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Finalmente, el cuerpo policial localizó y detuvo el pasado jueves a la presunta autora, que ha pasado este viernes a disposición de la Audiencia Nacional, tras lo que ha ingresado en prisión provisional. EFE