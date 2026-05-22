Morant ve "impunidad" en que la Justicia niegue que Mazón declare como imputado ni testigo

Callosa d'En Sarrià (Alicante), 22 may (EFE).- La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, se ha preguntado este viernes si es "impunidad" que la Justicia rechace que el expresident valenciano Carlos Mazón comparezca como investigado o como testigo en relación a la dana del 29 de octubre de 2024.

En una visita a una cooperativa dedicada al níspero en Callosa d'En Sarrià (Alicante) y preguntada por la citación este viernes del excomisionado del Gobierno para la dana José María Ángel en un juzgado de València, Morant ha señalado que éste "rompió" su relación con el PSPV-PSOE para defenderse.

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"A mí a quien me gustaría ver delante de la Justicia hablando de emergencias es al gran imprudente y negligente de esta comunidad, que se llama señor Mazón", ha proseguido Morant, quien ha lamentado que "según la Justicia no puede ni comparecer como imputado ni como testigo".

"¿Eso como se llama? ¿Impunidad?", se ha preguntado antes de desear "que la Justicia se planteara por qué alguien que estaba en el bar mientras la gente moría nos podemos permitir que no vaya al juzgado a dar explicaciones". EFE

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