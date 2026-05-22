La Real Academia Nacional de Medicina abrirá su primer museo externo en Melilla

Melilla, 22 may (EFE).- Melilla será la sede del primer museo externo de la Real Academia Nacional de Medicina de España para visibilizar las aportaciones realizadas desde la ciudad autónoma a la historia de la medicina española y universal, entre ellas la invención de la anestesia epidural por el doctor Fidel Pagés.

También la organización de hospitales de campaña impulsada por el cirujano Mariano Gómez Ulla para combatir las infecciones o las innovaciones desarrolladas en el transporte aéreo de pacientes y medicina militar, hitos en la historia de la medicina cuyos orígenes se ubican en los albores del siglo XX en Melilla, tal y como ha subrayado su presidente, Juan José Imbroda.

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Este espacio se ubicará en la antigua iglesia del Hospital Militar, edificio que ha sido rehabilitado recientemente y que es propiedad de la Ciudad Autónoma, y que se encuentra ubicado junto al Hospital Universitario inaugurado hace apenas un año.

La iniciativa busca además prestigiar y visibilizar la tradición médica de Melilla, convirtiendo este espacio en un referente cultural, científico y educativo.

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Asimismo, pretende servir de inspiración a las nuevas generaciones y contribuir al fortalecimiento de la autoestima colectiva de la sociedad melillense y de sus profesionales sanitarios, poniendo en valor la calidad de la atención clínica y la relevancia histórica de la medicina desarrollada en la ciudad.

También sería “un elemento importante” que acompañaría al anhelo de la Ciudad Autónoma de que en Melilla se pueda estudiar el grado universitario de Medicina, razón por la que Imbroda aprovechó la reunión para pedir a la Real Academia Nacional de Medicina su respaldo institucional a este proyecto. EFE

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