El estadounidense Tien sorprende a Bublik y será el rival del argentino Navone en la final

Redacción deportes, 22 may (EFE).- El estadounidense Learner Tien, número diez de la clasificación mundial, rompió los pronósticos y será enfrentará este sábado al argentino Mariano Navone en la final del torneo de Ginebra (Suiza), tras imponerse este viernes por 6-1, 4-6 y 7-6 (5) al kazajo Alexander Bublik.

Tras avasallar al kazajo, número 10 de la ATP, en la primera manga, el joven Tien, que este curso ya alcanzó los cuartos de final en el Abierto de Australia, pareció ceder ante la reacción de Bublik que forzó el tercer y definitivo ser tras alzarse por 6-4 con la segunda manga.

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Un tercer set en el que el pupilo de Michael Chang, de tan sólo 20 años, volvió a encontrar su mejor versión para imponerse por 7-5 en el 'tie break' y sellar el pase a la final en algo más de una hora y media de juego.

Pelea por el título en la que el estadounidense tendrá como rival al argentino Mariano Navone, número 42 de la ATP, que protagonizó una de las sorpresas del torneo al imponerse en las semifinales por 7-5 y 6-2 al noruego Casper Ruud, dos veces finalista de Roland Garros y una del Abierto de Estados Unidos.EFE

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