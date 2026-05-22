Djokovic: "Si logro mantener la frescura tengo mis opciones"

París, 22 may (EFE).- El serbio Novak Djokovic reconoce que no será fácil levantar su vigésimo quinto Grand Slam en Roland Garros, tras haber atravesado unos problemas físicos, pero aseguró que si logra mantener su nivel de frescura hasta el final considera que tiene opciones de imponerse una cuarta vez en París.

"Si estoy en forma, capaz de mantener la frescura hasta el final, todavía tendré mis opciones. Lo demostré en Australia este año, donde estuve cerca de ganar otro Grand Slam. Sigo pesriguiéndolo cuando salto a la pista, y creo en ello", aseguró el favorito número 3.

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Djokovic restó importancia a la ausencia de Carlos Alcaraz por lesión y la desvinculó de sus opciones de conseguir la victoria final.

"Es el ganador de las dos últimas ediciones, su ausencia es un golpe para el torneo. Pero no cambia de forma significativa mi forma de afrontarlo. Pienso más a mi estado físico, que me ha preocupado mucho estos últimos meses", señaló. EFE

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