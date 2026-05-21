Un juez investiga al expresidente del Parlament balear Picornell por referirse a Jorge Campos (Vox) como "puto nazi"

Un juez de Palma ha citado a declarar en calidad de investigado al expresidente del Parlament Balti Picornell a raíz de una querella presentada por el diputado de Vox en el Congreso Jorge Campos por referirse a él como "puto nazi".

Ha sido el propio Picornell quien, en su cuenta de la red social X, ha informado de la citación judicial, que tendrá lugar el próximo 11 de junio en la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Palma plaza número 8.

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"Dejo esto por aquí antes de que los medios fachuzos empiecen a esparcir mierda. Tranquilidad, no estoy involucrado en nada del expresidente Zapatero. Como dije ayer, una fotografía, una historia y mucha piel fina por parte de un personaje de la ultraderecha española ha acabado en esto", ha escrito.

El expresidente del Parlament, en reiteradas ocasiones, ha publicado una imagen en sus redes sociales en la que posa junto a un grafiti en el que se puede leer el mensaje "J. Campos puto nazi", en algunos casos para responder a publicaciones del diputado de Vox, quien presentó una querella.

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El coordinador de MÉS per Mallorca y portavoz de los ecosoberanistas en la Cámara autonómica, Lluís Apesteguia, ha expresado su apoyo a Picornell en un mensaje publicado también en redes sociales.

"Siempre en el equipo de Balti Picornell. Es igual cuando leas esto, porque entre la buena y la mala gente nunca nos debemos equivocar de bando", ha dicho.

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