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Red Universitaria por Palestina denuncia bloqueo en los visados para estudiantes de Gaza

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Madrid, 21 may (EFE).- La Red Universitaria por Palestina (RUxP) ha denunciado que decenas de estudiantes palestinos matriculados y becados en universidades españolas lleven "meses esperando" el visado del Consulado español en Jerusalén para poder salir.

En un comunicado, la RUxP critica que el Gobierno español no está facilitando sus visados y por lo tanto su evacuación de una zona de conflicto y apuntan el testimonio de varios estudiantes gazatíes que piden recibir una respuesta porque "No quiero que mi sueño termine en una tienda de campaña. Solo quiero estudiar. Solo quiero demostrar que puedo valerme por mí mismo".

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La RUxP denuncia que el ministerio de Exteriores "hace dejación de sus responsabilidades e inflige a los estudiantes palestinos y a sus familias un sufrimiento inaceptable e inhumano" y recuerda que se trata de estudiantes ya matriculados en cursos oficiales de universidades españolas y seleccionados por el Plan de Acción Universidad-Refugio.

En diciembre de 2015 siete jóvenes de Gaza con visados de estudio llegaron a España para continuar su formación en diferentes universidades del país, después de haber recibido becas Erasmus+ o de refugio.

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Desde entonces otras docenas de estudiantes palestinos esperan sus visados en un proceso "que ha quedado congelado por un bloqueo burocrático", incide la Red Universitaria por Palestina.

"El personal universitario de apoyo y los propios estudiantes llevan meses tratando de obtener información del consulado español en Jerusalén, con la esperanza de que pueda aprobarse finalmente la expedición de sus visados y sus traslados", señalan tras afirmar que el 12 de mayo, el cónsul adjunto en Jerusalén expulsó a todos los miembros del grupo de estudiantes y personal universitario que está desplazado a Palestina.

RUxP exigen al Gobierno el "desbloqueo urgente de una ayuda que ya les fue concedida por nuestras universidades". EFE

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EFE

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