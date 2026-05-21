Edu Expósito: "Esta victoria nos puede clasificar para Europa, sería increíble"

Sant Adrià de Besòs (Barcelona), 21 may (EFE).- El centrocampista del Espanyol Edu Expósito ha explicado este jueves que una victoria contra la Real Sociedad ese sábado puede "clasificar para Europa" al equipo, algo que, según ha comentado, "sería increíble", pese a reconocer que las probabilidades dibujan un escenario "complicado".

El cuadro catalán debería ganar y estar pendiente de numerosos resultados ajenos en la última jornada de competición. "Nosotros lo vamos a dejar todo. Es lo que teníamos en mente en la primera vuelta. Soñábamos con estar peleando (por Europa) y ahora tenemos la oportunidad, después de todo", ha afirmado en rueda de prensa.

PUBLICIDAD

El jugador ha reconocido que el vestuario está "más tranquilo" después de estar "un poco apurados" en los últimos meses. De hecho, el bloque pasó de orbitar los puestos europeos en la primera vuelta a ver cerca el descenso en la segunda. "No me podía permitir otro descenso con el Espanyol, pero esto no ha terminado", ha recordado.

Por otra parte, Edu Expósito ha asegurado que el entrenador Manolo González es el candidato ideal para seguir al frente del proyecto: "Para mí, sí. Lo ha demostrado con un ascenso y dos permanencias. Después de cómo íbamos, no se le da tanto valor, pero tiene mucho. Debería ser el que esté liderando a este grupo".

PUBLICIDAD

El vestuario periquito, ha insistido el capitán, respalda completamente a González. "El grupo siempre ha estado a muerte con el entrenador y el técnico, a muerte con nosotros. Esto ha hecho que podamos sacar la temporada adelante", ha insistido el medio blanquiazul en una rueda de prensa en la Ciudad Deportiva Dani Jarque.

En el plano personal, el futbolista termina contrato el 30 de junio de 2027 y el club no se ha puesto en contacto con él para renovar. "De momento, nada. Lo que me toca es acabar con una victoria. Trabajo en el campo, los que están por detrás son los que tendrán que hablar", ha comentado.

PUBLICIDAD

Respecto a la figura de Ramón Rodríguez 'Monchi', nuevo director general deportivo del Espanyol, Edu Expósito ha destacado que es una "figura muy importante en el mundo del fútbol". El centrocampista ha recordado que Monchi ha liderado proyectos "campeones". "A ver dónde podemos llegar", ha añadido.

"Que una figura como Monchi pueda llegar con tu grupo de trabajo significa, o a mí me da a entender, que vamos a empezar a dar pasos adelante, pero de los buenos", ha reflexionado.

PUBLICIDAD

Edu Expósito también ha alabado el trabajo del director deportivo, Fran Garagarza, ahora de baja tras sufrir un infarto en noviembre: "Desde aquí, enviarle todo nuestro apoyo. Esto también es de él, no nos olvidemos". EFE

dpb/xsf/og

PUBLICIDAD