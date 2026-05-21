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Quique Llopis, único atleta español en la Liga Diamante de Xiamen

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Redacción deportes, 21 may (EFE).- El valenciano Quique Llopis, especialista en los 110 metros vallas, es el único representante español para la segunda cita del calendario de la Liga Diamante que se disputará el sábado 23 de mayo en Xiamen (China).

Llopis, de 25 años, compitió también la pasada semana en China en el estreno de la Liga Diamante en Shanghái, en la que finalizó séptimo con un tiempo de 13.43, alejado de la victoria que se adjudicó el estadounidense Jamal Britt con 13.07.

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En Xiamen, el atleta valenciano volverá a medirse a los mismos rivales de la primera jornada, entre ellos el estadounidense Cordell Tinch, el japonés Rachid Muratake, el jamaicano Orlando Bennett y los chinos Junxi Liu y Zhuoyi Xu, que han comenzado a un buen nivel la temporada de aire libre.

Llopis tiene como principal objetivo de la temporada el Europeo de aire libre de Birmingham (Inglaterra) de agosto, en el que aspira a volver a subir al podio continental, como ya hizo en Roma 2024 cuando ganó una plata. EFE

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