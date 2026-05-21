Espana agencias

Las Cortes instan a cerrar las fundaciones de partidos inactivas y a negarles ayudas si no se registran

Guardar
Google icon
Imagen JJREF4Z3MJBYBNU5E3VLBDYDQ4

La Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas ha instado este jueves a avanzar en la extinción de las fundaciones vinculadas a partidos políticos que acumulen años de inactividad y también han pedido que sólo se concedan subvenciones públicas a aquellas que estén inscritas en la sección correspondiente del Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior.

Lo ha hecho dando luz verde a las propuestas de resolución que, en este sentido, habían planteado PP y PSOE ante el informe del Tribunal de Cuentas sobre las aportaciones recibidas por estas fundaciones y los gastos de programas y actividades de las mismas con cargo a subvenciones públicas durante los ejercicios de 2021 y 2022.

PUBLICIDAD

Siguiendo las recomendaciones del tribunal que preside Enriqueta Chicano, los dos grandes partidos, con el apoyo de Sumar, han apostado por la disolución de las fundaciones que estén inactivas, si bien lo hacen con matices. Así, mientras el PP es partidario que se disuelvan sí o sí las que acumulen cuatro ejercicios consecutivos sin actividad, el PSOE no especifica tanto, pues habla de extinguir las que permanezcan inactivas "de forma continuada" durante varios ejercicios consecutivos y no tengan previsión de reactivarse.

En las iniciativas aprobadas, recogidas por Europa Press, el PP añade que deberían disolverse antes de que finalice este año aquellas que tengan como patrimonio neto una cantidad inferior a la mitad de su capital social.

PUBLICIDAD

QUE NO SEAN SOLO PARA ACUMULAR BIENES

También ha sido avalada la idea de los socialistas de extinguir las que adecuen su actuación a la realización de sus fines propios o se limiten a la mera tenencia de bienes, y la planteada por el PP para emplazar a las fundaciones a realizar actividades económicas "relacionadas con su objeto social y su fin fundacional" cómo fórmula para evitar que su actividad principal sea la tenencia de bienes, pero no ve mal que sigan funcionando.

Respecto al acceso a subvenciones, se ha aprobado el planteamiento del PSOE de que los ministerios que las concedan especifiquen en las convocatorias como requisito para concurrir que las fundaciones estén inscritas en la sección correspondiente del Registro de Partidos Políticos. Y también, el del PP, que es más explícito, pues quiere que el Ministerio del Interior a obligar a estas entidades a inscribirse para poder recibir subvenciones.

NO DAR AYUDAS SIN AUDITORÍAS EXTERNAS

La comisión mixta ha dado también luz verde a la iniciativa de los 'populares' para fijar como requisito para recibir ayudas públicas la realización de una auditoría externa anual, pero, por contra ha rechazado la propuesta socialista de limitar la obligatoriedad de hacer estas auditorías a las fundaciones que tengan unos ingresos mínimos de 100.000 euros.

Asimismo, se ha aprobado la petición del PP de que se regulen las cuantías mínimas para que estas entidades notifiquen al Tribunal de Cuentas en la plazo de tres meses desde su aceptación las donaciones de personas jurídicas y a abrir cuentas bancarias específicas para recibir sus ayudas.

Respecto a las propuestas de resolución, se ha aprobado, con apoyo del PP y el no de PSOE y Sumar, la que defiende que el Gobierno exija un "reequilibrio patrimonial" a las fundaciones para poder acceder a subvenciones, pero se han tumbado las que buscaban que se "cancelar todo tipo de subvenciones" a las fundaciones "que no respeten la unidad de España" o tengan como objetivo "destruirla". Y

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ada Colau señala que hay "hechos probados" en el auto contra Zapatero que aunque "quizás sean legales" no son "éticos"

Ada Colau señala que hay "hechos probados" en el auto contra Zapatero que aunque "quizás sean legales" no son "éticos"

El medio maratón de Barcelona agota los 40.000 dorsales en una semana

Infobae

Valdano: "Mourinho no será el que resuelva todos los problemas del Madrid"

Infobae

El Crystal Palace se entrena sin Richards a seis días del duelo ante el Rayo Vallecano

Infobae

El TAS reduce de seis a cinco años la sanción a Rhonex Kipruto

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Todos los medios que tendrá España para la lucha contra los incendios: drones, vehículos terrestres y más de 70 aviones y helicópteros

Todos los medios que tendrá España para la lucha contra los incendios: drones, vehículos terrestres y más de 70 aviones y helicópteros

El ejercicio militar en Lituania con el que la OTAN ha puesto a prueba su defensa ante los enjambres de drones con fuego real

La DGT revelará el porcentaje de aprobado de todas las autoescuelas

El Supremo absuelve a un militar que adulteró un control de orina: no fue informado del resultado y ni le dejaron repetir la prueba

Las claves que Rusia exhibe en sus ejercicios militares nucleares: 64.000 soldados, misiles, drones y la destrucción de un sistema alemán

ECONOMÍA

El Gobierno desbloquea el proyecto para llevar el AVE a Extremadura y Jaén, pero enfada a Toledo, que seguiría aislado

El Gobierno desbloquea el proyecto para llevar el AVE a Extremadura y Jaén, pero enfada a Toledo, que seguiría aislado

Así ha aumentado el patrimonio inmobiliario de Zapatero: de una villa en Lanzarote a un chalet de lujo en Madrid

De Mercadona a Carrefour: el precio del pescado en bandeja sube tras la desaparición de las pescaderías tradicionales, según la OCU

España esquiva el frenazo europeo: Bruselas mantiene el avance del PIB en el 2,4% pese a la crisis energética

Proponen una tasa mínima del 3% a los superricos para recaudar 5.300 millones más al año

DEPORTES

El Clásico femenino entre el FC Barcelona y el Olympique Lyonnes vuelve para revalidar el título de “reinas de la Champions”

El Clásico femenino entre el FC Barcelona y el Olympique Lyonnes vuelve para revalidar el título de “reinas de la Champions”

La selección de Inglaterra viajará con un kit de sueño debido a los problemas de insonorización y en las camas del hotel elegido para el Mundial 2026

La Pingry School, el cuartel general de Marruecos en el Mundial 2026: lujo, historia y herencia de selecciones favoritas

De la Fuente da las claves de la convocatoria para el Mundial 2026 y deja un recado al Real Madrid: “El grupo de jugadores está decidido”

El FC Barcelona podría volver al método 1:1 en el mercado de fichajes de este verano tras unos años complejos con el ‘fair play’ financiero