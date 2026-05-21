La movilidad sostenible concentra el 23 % de los fondos europeos recibidos hasta marzo

Madrid, 21 may (EFE).- La movilidad sostenible, tanto urbana como de larga distancia, es el sector que más fondos europeos ha concentrado hasta el momento, casi 14.000 millones de euros, que representan el 23 % del total, seguido por la política industrial (5.132 millones) y la rehabilitación urbana (4.522 millones).

La AIReF ha actualizado este jueves su observatorio del Plan de Recuperación con datos hasta el 31 de marzo y revela que, hasta esa fecha, se habían formalizado contratos y concedido subvenciones por valor de 61.000 millones de euros en 1,6 millones de operaciones.

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El importe medio se sitúa en 37.397 euros y el importe mediano en 3.000 euros, mientras que el número de adjudicatarios asciende a 1,4 millones, puesto que un mismo beneficiario puede percibir más de una subvención o licitación, aclara la AIReF.

El sector público institucional estatal ha sido el que más fondos ha gestionado, un total de 22.688 millones, seguido de las comunidades autónomas (16.144 millones), la Administración General del Estado (13.537 millones) y las corporaciones locales (8.534 millones).

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ADIF se consolida como el principal órgano convocante del Plan de Recuperación (7.200 millones), seguido por el IDAE (4.630 millones), red.es (3.556 millones), el Ministerio para la Transformación Digital (3.078 millones) y el de Industria y Turismo (2.664 millones).

Algunas de las líneas de inversión más destacadas son la inversión ferroviaria y AVE (3.783 millones), el programa kit digital (2.929 millones), el hidrógeno renovable (2.742 millones) y los residuos y economía circular (2.687 millones).

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Por tamaño de empresa, la AIReF indica que se han podido analizar casi 31.000 millones de euros y de ellos 14.010 han sido para grandes empresas; 6.761 millones para empresas medianas; 5.763 millones para pequeñas; y 2.979 millones para microempresas.

Por rama de actividad pertenecen especialmente a construcción (7.667 millones), información y comunicaciones (6.040 millones) e industria manufacturera (5.261 millones).

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Durante el primer trimestre 2026 se han producido formalizaciones y concesiones por valor de casi 1.500 millones de euros, un periodo en el que se observa un avance homogéneo en prácticamente todos los componentes, aunque "el mayor aporte ha sido el de los subsectores regionales, tanto comunidades autónomas como corporaciones locales". EFE