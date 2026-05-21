Espana agencias

La movilidad sostenible concentra el 23 % de los fondos europeos recibidos hasta marzo

Guardar
Google icon

Madrid, 21 may (EFE).- La movilidad sostenible, tanto urbana como de larga distancia, es el sector que más fondos europeos ha concentrado hasta el momento, casi 14.000 millones de euros, que representan el 23 % del total, seguido por la política industrial (5.132 millones) y la rehabilitación urbana (4.522 millones).

La AIReF ha actualizado este jueves su observatorio del Plan de Recuperación con datos hasta el 31 de marzo y revela que, hasta esa fecha, se habían formalizado contratos y concedido subvenciones por valor de 61.000 millones de euros en 1,6 millones de operaciones.

PUBLICIDAD

El importe medio se sitúa en 37.397 euros y el importe mediano en 3.000 euros, mientras que el número de adjudicatarios asciende a 1,4 millones, puesto que un mismo beneficiario puede percibir más de una subvención o licitación, aclara la AIReF.

El sector público institucional estatal ha sido el que más fondos ha gestionado, un total de 22.688 millones, seguido de las comunidades autónomas (16.144 millones), la Administración General del Estado (13.537 millones) y las corporaciones locales (8.534 millones).

PUBLICIDAD

ADIF se consolida como el principal órgano convocante del Plan de Recuperación (7.200 millones), seguido por el IDAE (4.630 millones), red.es (3.556 millones), el Ministerio para la Transformación Digital (3.078 millones) y el de Industria y Turismo (2.664 millones).

Algunas de las líneas de inversión más destacadas son la inversión ferroviaria y AVE (3.783 millones), el programa kit digital (2.929 millones), el hidrógeno renovable (2.742 millones) y los residuos y economía circular (2.687 millones).

Por tamaño de empresa, la AIReF indica que se han podido analizar casi 31.000 millones de euros y de ellos 14.010 han sido para grandes empresas; 6.761 millones para empresas medianas; 5.763 millones para pequeñas; y 2.979 millones para microempresas.

Por rama de actividad pertenecen especialmente a construcción (7.667 millones), información y comunicaciones (6.040 millones) e industria manufacturera (5.261 millones).

Durante el primer trimestre 2026 se han producido formalizaciones y concesiones por valor de casi 1.500 millones de euros, un periodo en el que se observa un avance homogéneo en prácticamente todos los componentes, aunque "el mayor aporte ha sido el de los subsectores regionales, tanto comunidades autónomas como corporaciones locales". EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ada Colau señala que hay "hechos probados" en el auto contra Zapatero que aunque "quizás sean legales" no son "éticos"

Ada Colau señala que hay "hechos probados" en el auto contra Zapatero que aunque "quizás sean legales" no son "éticos"

El medio maratón de Barcelona agota los 40.000 dorsales en una semana

Infobae

Valdano: "Mourinho no será el que resuelva todos los problemas del Madrid"

Infobae

El Crystal Palace se entrena sin Richards a seis días del duelo ante el Rayo Vallecano

Infobae

El TAS reduce de seis a cinco años la sanción a Rhonex Kipruto

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Todos los medios que tendrá España para la lucha contra los incendios: drones, vehículos terrestres y más de 70 aviones y helicópteros

Todos los medios que tendrá España para la lucha contra los incendios: drones, vehículos terrestres y más de 70 aviones y helicópteros

El ejercicio militar en Lituania con el que la OTAN ha puesto a prueba su defensa ante los enjambres de drones con fuego real

La DGT revelará el porcentaje de aprobado de todas las autoescuelas

El Supremo absuelve a un militar que adulteró un control de orina: no fue informado del resultado y ni le dejaron repetir la prueba

Las claves que Rusia exhibe en sus ejercicios militares nucleares: 64.000 soldados, misiles, drones y la destrucción de un sistema alemán

ECONOMÍA

El Gobierno desbloquea el proyecto para llevar el AVE a Extremadura y Jaén, pero enfada a Toledo, que seguiría aislado

El Gobierno desbloquea el proyecto para llevar el AVE a Extremadura y Jaén, pero enfada a Toledo, que seguiría aislado

Así ha aumentado el patrimonio inmobiliario de Zapatero: de una villa en Lanzarote a un chalet de lujo en Madrid

De Mercadona a Carrefour: el precio del pescado en bandeja sube tras la desaparición de las pescaderías tradicionales, según la OCU

España esquiva el frenazo europeo: Bruselas mantiene el avance del PIB en el 2,4% pese a la crisis energética

Proponen una tasa mínima del 3% a los superricos para recaudar 5.300 millones más al año

DEPORTES

El Clásico femenino entre el FC Barcelona y el Olympique Lyonnes vuelve para revalidar el título de “reinas de la Champions”

El Clásico femenino entre el FC Barcelona y el Olympique Lyonnes vuelve para revalidar el título de “reinas de la Champions”

La selección de Inglaterra viajará con un kit de sueño debido a los problemas de insonorización y en las camas del hotel elegido para el Mundial 2026

La Pingry School, el cuartel general de Marruecos en el Mundial 2026: lujo, historia y herencia de selecciones favoritas

De la Fuente da las claves de la convocatoria para el Mundial 2026 y deja un recado al Real Madrid: “El grupo de jugadores está decidido”

El FC Barcelona podría volver al método 1:1 en el mercado de fichajes de este verano tras unos años complejos con el ‘fair play’ financiero