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Juan Otero: "No sé nada de otros intereses; estoy tranquilo y ojalá seguir en el Sporting"

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Gijón, 21 may (EFE).- El delantero colombiano del Sporting de Gijón, Juan Otero, expresó este jueves su deseo de seguir en el club, afirmó desconocer el interés de otras entidades "como se comenta por ahí", y aseguró estar "tranquilo y concentrado en el próximo partido" ante el Almería.

El delantero reconoció que "el equipo está entrenando bien" para el duelo ante el conjunto indálico y anticipó que "va a ser un partido bonito ante un buen rival", con la mente puesta en "terminar estos dos últimos partidos de la mejor manera, sin pensar en el futuro".

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Un partido que dirigirá nuevamente Borja Jiménez, en su última cita en El Molinón, y sobre el anuncio de su no continuidad el colombiano confesó que "fue algo raro porque se decía que iba a seguir y de repente pasa eso".

"No se nos había dicho nada y de repente se organiza una reunión y salen con esa noticia, la mayoría se quedaron tristes", reconoció el que es uno de los capitanes del vestuario.

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Otero alabó la labor del abulense al admitir que "hizo un buen trabajo con el equipo que tenía", pero lo asumió como una parte del oficio ya que "como trabajadores no sabes dónde está tu futuro".

Su relevo en el banquillo apunta a ser Nicolás Larcamón, con el que ya existe un principio de acuerdo, un técnico al que Otero conoce de su etapa en México al enfrentarse a él en su época en el Santos Laguna y al que describió como "un buen entrenador al que le gusta jugar bien al fútbol y también al contraataque".

El futbolista atendió a los medios de comunicación en Mareo al ser reconocido como mejor jugador rojiblanco del pasado mes de abril tras un nuevo entrenamiento para continuar con la preparación del duelo ante el Almería con las bajas de Oliván, Queipo, Loum, Nacho Martín y Ferrari. EFE

dsl/rm/og

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EFE

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