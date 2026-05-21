El Supremo obliga a Atresmedia a cesar la emisión de 'El Rosco' de 'Pasapalabra'

Madrid, 21 may (EFE).- El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia que obliga a Atresmedia a cesar la emisión de 'El Rosco' del concurso 'Pasapalabra', al considerar que esa prueba final constituye una obra protegida por la propiedad intelectual, cuya titularidad corresponde a la empresa MC&F. EFE

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