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El paquete de 500 millones en ayudas en fertilizantes se abonará este verano, según Planas

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Madrid, 21 may (EFE).- El paquete de 500 millones de euros aprobado por el Gobierno en marzo pasado para ayudar a los agricultores en la compra de fertilizantes, dado su encarecimiento por el conflicto en Oriente medio, se abonará este próximo verano, ha informado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

Antes de clausurar la asamblea general de Cooperativas Agro-alimentarias de España, el ministro ha informado a los medios de comunicación de que el Ejecutivo central está ahora abonando las ayudas directas por las consecuencias del tren de borrascas de los meses pasados en Andalucía y Extremadura y, "en cuanto se concluya este pago, iniciaremos el de los fertilizantes".

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Esas ayudas a la fertilización llegarán "a lo largo de este verano", lo que "debería ayudar" a los productores a comprar fertilizantes a un "precio razonable" de cara a las siembra de invierno.

El ministro cree que la situación en el estrecho de Ormuz "no tiene pinta de poder solucionarse a corto" plazo, por lo que "tenemos que estar preparados para un escenario" que "tardará un tiempo en recuperarse".

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En su intervención, ha analizado nuevamente el plan de acción de fertilizantes comunicado esta semana por la Comisión Europea y ha reiterado su crítica hacia el mismo en el sentido de que recoge el diagnóstico de los "problemas a corto plazo pero no pone los remedios".

"Hay muchos rumores" sobre los fondos europeos en los que se sustentará el plan pero Planas tiene la "impresión" de que, en todo caso, la cuantía global para "toda Europa" no superará a la que el Gobierno de España "ha puesto ya para sus agricultores".

El ministro cree que la Comisión "hace bien en poner el acento" sobre el futuro, que pasa por "desvincularnos de las energías fósiles", pero advierte de que esa transición "no es sencilla ni será inmediata".

La receta de Planas pasa por apoyar a los agricultores para que no se reduzca la producción agroalimentaria; potenciar la agricultura de precisión para una fertilización más eficiente; e implementar la fertilización orgánica a través del uso sostenible de estiércol y purín. EFE

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