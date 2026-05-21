El Gobierno mantiene intacta su confianza en Zapatero a la espera del sumario del caso

Madrid, 21 may (EFE).- El Gobierno mantiene intacta su confianza en la presunción de inocencia del exjefe del Ejecutivo José Luis Rodríguez Zapatero, a la espera del sumario del caso de la aerolínea Plus Ultra en el que la Audiencia Nacional le imputa varios delitos, y recalca que este asunto no afecta en nada a su estabilidad.

Después de que este miércoles se conociera el auto del juez José Luis Calama que cita a declarar a Zapatero el 2 de junio, se está a la espera de conocer en las próximas horas el sumario, y, ante ello, fuentes del Gobierno insisten en que por ahora no hay pruebas documentales de los delitos de los que se acusa al expresidente.

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Si las hubiera, consideran que deberían estar en ese sumario, y aunque siguen dudando de que existan debido a su plena confianza en Zapatero, instan a esperar a conocer la integridad de ese texto que debe recoger el informe realizado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).

Reiteran que el expresidente es una persona honorable y no tienen por qué duda de ella y hacen hincapié en que muchas de las preguntas que se le pueden hacer, están ya contestadas en su comparecencia ante la comisión de investigación del Senado del caso Koldo.

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El Ejecutivo considera que nada de este caso afecta a su estabilidad ni a la de la legislatura, pese a que asuman que el Partido Popular intente trazar una línea que una este asunto con la actual Presidencia del Gobierno.

Ante la actitud que pueden tener sus socios, remiten a las declaraciones de sus diversos portavoces y al hecho de que varios de ellos coincidan en que no hay pruebas que incriminen a Zapatero.

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Tras insistir en que no existe ninguna prueba fehaciente de que haya existido un tráfico de influencias y en que creen a Zapatero cuando niega haber actuado de esa forma, justifican en esos argumentos la tranquilidad existente a la espera del sumario. EFE