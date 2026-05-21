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El Defensor investiga cómo se protege a los menores en las redes ante contenidos suicidas

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Madrid, 21 may (EFE).- El Defensor del Pueblo ha abierto una actuación para conocer cómo se aborda las posibles consecuencias nocivas en menores por el uso de redes sociales, tras recibir la queja del padre de una menor expuesta a contenido sobre suicidio y autolesiones y haber denunciado, sin éxito, a una red social.

La institución requiere información a la secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, el Comisionado de Salud Mental del Ministerio de Sanidad y la Fiscalía General del Estado sobre las medidas que se están llevando a cabo para proteger a los menores ante ciertos contenidos que marcan los algoritmos de las redes sociales.

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El padre de la menor, usuaria de X, manifiesta su preocupación por la vulnerabilidad en la que se encuentra tanto su hija, que se autolesionaba y tenía tendencia a prácticas suicidas, como su entorno familiar; una situación que denunció ante la conocida red social, sin éxito, ya que desde la misma se consideró que su contenido era acorde con la legalidad.

El defensor explica que los menores de edad, como consecuencia del uso de las redes sociales, están expuestos a contenidos nocivos, que pueden inducirles a riesgos para su integridad física e incluso para su vida.

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Aunque el menor es el que voluntariamente accede a esas redes buscando determinado contenido o incorporándose a grupos en los que se difunden prácticas peligrosas, posteriormente es el propio algoritmo el que detecta este comportamiento y proporciona información nociva de forma automática, añade.

La institución recuerda que los hechos denunciados podrían ser de carácter delictivo, tal y como contemplan los artículos 143 bis y 156 ter del Código Penal.

El Defensor del Pueblo requiere de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones que le concrete las actuaciones que estén llevando a cabo o vayan a implementar para evitar este tipo de situaciones; también, si existe la posibilidad de que se informe sobre estas circunstancias a las redes sociales, a fin de que se proceda a la supresión del contenido y control de las publicaciones futuras.

Respecto al Comisionado de Salud Mental del Ministerio de Sanidad, pregunta que si los menores o sus familiares pueden recibir información inmediata o asistencia sobre el protocolo a seguir ante este tipo de situaciones.

El Defensor requiere a la Fiscalía General del Estado información sobre las actuaciones en relación con la aplicación de los artículos del Código Penal citados, para salvaguardar el interés de los menores ante situaciones de peligro extremo y riesgo para la vida; además, si por parte de las redes sociales se están adoptando las medidas, en su caso, dictadas por parte de los órganos judiciales. EFE

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