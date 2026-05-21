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Dimite el presidente del Comité Olímpico croata por caso de corrupción en el esquí

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Zagreb, 21 may (EFE).- El presidente del Comité Olímpico Croata (HOO), Zlatko Matesa, dimitió este jueves por razones de "responsabilidad moral" en relación a un escándalo de supuesta malversación de 30 millones de euros en la Federación de Esquí del país.

Matesa, que encabezaba el Comité desde 2002, explicó en un comunicado que desea contribuir al "esclarecimiento transparente de todas las cuestiones en el deporte croata" en el que, dijo, "deben reinar la confianza y la responsabilidad”.

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La emisora RTL informó de que esta decisión se produjo después de que los responsables de las federaciones de balonmano, baloncesto, waterpolo y voleibol presentaran sus renuncias al Consejo del HOO.

Según Perica Bukić, vicepresidente de la federación de waterpolo, estos cargos han dimitido para impulsar cambios en el funcionamiento del HOO.

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El presidente de la Federación Croata de Fútbol, Marijan Kustić, ya había dimitido como vicepresidente del HOO, al calificar de tibia su reacción ante un escándalo de malversación de 30 millones de euros de la Federación de esquí.

La Fiscalía anticorrupción lleva semanas investigando las sospechas de que en los últimos años se malversaron casi 30 millones de euros de la Federación esquí mediante facturas falsas por servicios nunca realizados a través de multinacionales en países como Austria, España y los Emiratos Árabes Unidos.

El principal sospechoso, Vedran Pavlek, presidente de la Federación esquí croata entre 1998 y 2026, fue arrestado el pasado 1 de mayo tras una orden de Interpol mientras se encontraba en Kazajistán, y actualmente se espera su extradición. EFE

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EFE

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