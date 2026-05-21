Dignidad y Justicia critica el tercer grado del etarra Olarra

Vitoria, 21 may (EFE).- El presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero, ha criticado la concesión del tercer grado (semilibertad) al etarra Juan Antonio Olarra Guridi, uno de los asesinos de su padre, el fiscal jefe de Andalucía Luis Portero, que fue asesinado en 2000.
El Gobierno Vasco ha concedido el tercer grado penitenciario a Olarra Guridi, exjefe del aparato militar de ETA, que cumple sus penas en la prisión de Martutene. Fue detenido en el 2002, y condenado a penas que suman más de 2.000 años de cárcel por varios asesinatos.
PUBLICIDAD
"Mi padre nunca podrá disfrutar de régimen de semilibertad alguno", ha protestado Portero, quien ha opinado que este terrorista no ha cumplido con los requisitos que exige la ley para recibir concesiones penitenciarias.
"No ha colaborado con la justicia, cuando podría hacerlo, ya que aún hay 376 asesinatos de ETA sin resolver", ha subrayado Portero, quien ha asegurado que un solo dato que aportase podría ayudar a identificar a los autores de muchos atentados.
PUBLICIDAD
Olarra Guridi, ha continuado Portero, "tampoco ha pedido perdón, ni ha cumplido con su responsabilidad civil, ni ha mostrado señal alguna de arrepentimiento por el dolor causado a sus víctimas. Es inconcebible que un asesino pueda salir de prisión en estas circunstancias, impropio de un estado de derecho que debe proteger a las víctimas y a las investigaciones judiciales por encima de todo". EFE
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD