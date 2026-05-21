Espana agencias

Dignidad y Justicia critica el tercer grado del etarra Olarra

Guardar
Google icon

Vitoria, 21 may (EFE).- El presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero, ha criticado la concesión del tercer grado (semilibertad) al etarra Juan Antonio Olarra Guridi, uno de los asesinos de su padre, el fiscal jefe de Andalucía Luis Portero, que fue asesinado en 2000.

El Gobierno Vasco ha concedido el tercer grado penitenciario a Olarra Guridi, exjefe del aparato militar de ETA, que cumple sus penas en la prisión de Martutene. Fue detenido en el 2002, y condenado a penas que suman más de 2.000 años de cárcel por varios asesinatos.

PUBLICIDAD

"Mi padre nunca podrá disfrutar de régimen de semilibertad alguno", ha protestado Portero, quien ha opinado que este terrorista no ha cumplido con los requisitos que exige la ley para recibir concesiones penitenciarias.

"No ha colaborado con la justicia, cuando podría hacerlo, ya que aún hay 376 asesinatos de ETA sin resolver", ha subrayado Portero, quien ha asegurado que un solo dato que aportase podría ayudar a identificar a los autores de muchos atentados.

PUBLICIDAD

Olarra Guridi, ha continuado Portero, "tampoco ha pedido perdón, ni ha cumplido con su responsabilidad civil, ni ha mostrado señal alguna de arrepentimiento por el dolor causado a sus víctimas. Es inconcebible que un asesino pueda salir de prisión en estas circunstancias, impropio de un estado de derecho que debe proteger a las víctimas y a las investigaciones judiciales por encima de todo". EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Álex Sánchez, el hijo de Míchel, vivirá un partido singular entre el Elche y el Girona

Infobae

El juez bloquea una parte de las cuentas del expresidente Zapatero

Infobae

Oksana Selekhmeteva recibe la nacionalidad española y podrá ser convocada para la BJKC

Infobae

Oliver Glasner: "El Rayo Vallecano es al mejor equipo a nivel táctico de la competición"

Infobae

Asociación Clara Campoamor critica la sentencia por el asesinato de Maialen Mazón, asesinada en Vitoria en 2023

Asociación Clara Campoamor critica la sentencia por el asesinato de Maialen Mazón, asesinada en Vitoria en 2023
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Nacional bloquea las cuentas bancarias donde Zapatero recibió cerca de 490.000 euros de la consultora investigada en el ‘caso Plus Ultra’

La Audiencia Nacional bloquea las cuentas bancarias donde Zapatero recibió cerca de 490.000 euros de la consultora investigada en el ‘caso Plus Ultra’

Máximo Huerta reflexiona sobre el alzhéimer en su última novela: “El olvido y la demencia están inundándolo todo”

Así fueron los últimos minutos del vuelo Río-París que se estrelló en 2009 en el Atlántico: la cadena de errores que acabó con Air France y Airbus condenadas

Air France y Airbus, condenadas a pagar la multa máxima por la muerte de 228 personas en el accidente del vuelo Río-París de 2009

La Justicia reconoce la pensión compensatoria a una mujer separada tras 31 años de matrimonio y una vida laboral interrumpida por cuidar de los hijos de ambos

ECONOMÍA

Más de la mitad de trabajadores de la Unión Europea utiliza la IA para tareas laborales o personales y ahorran hasta 7,4 horas al mes

Más de la mitad de trabajadores de la Unión Europea utiliza la IA para tareas laborales o personales y ahorran hasta 7,4 horas al mes

La construcción bate récord de empleo, pero la jubilación masiva de albañiles y la falta de jóvenes ponen en jaque al sector

Los motivos por los que pueden embargar tu casa y cómo evitarlo

Luz verde al mayor pacto de la vivienda en España: 7.000 millones para frenar la crisis inmobiliaria

El Supremo anula el registro único de alquileres turísticos del Estado considerando que carece de competencias y duplica el registro autonómico

DEPORTES

La Plaza de Colón se convierte en el epicentro de España para seguir a la selección de Luis De la Fuente en el Mundial 2026

La Plaza de Colón se convierte en el epicentro de España para seguir a la selección de Luis De la Fuente en el Mundial 2026

La IA llega a LaLiga: Tebas anuncia que la herramienta tecnológica se implantará en el arbitraje la próxima temporada

El Clásico femenino entre el FC Barcelona y el Olympique Lyonnes vuelve para revalidar el título de “reinas de la Champions”

La selección de Inglaterra viajará con un kit de sueño debido a los problemas de insonorización y en las camas del hotel elegido para el Mundial 2026

La Pingry School, el cuartel general de Marruecos en el Mundial 2026: lujo, historia y herencia de selecciones favoritas