Espana agencias

Dani Parejo no continuará en el Villarreal

Guardar
Google icon

Vila-real (Castellón), 21 may (EFE).- El centrocampista Dani Parejo no continuará en el Villarreal, según anunció el propio futbolista madrileño, que dejará la entidad 'grogueta' tras haber sido pieza clave en sus últimas seis campañas.

Según pudo saber EFE por fuentes conocedoras de la situación, el club ha decidido no presentar una oferta de renovación al jugador, que tiene 36 años y que en esta campaña había perdido parte del protagonismo que sí que tuvo en las cinco anteriores.

PUBLICIDAD

“Es el momento de separar nuestros caminos, no es un adiós sino un hasta luego. Ha sido un orgullo y una satisfacción enorme el vestir esta camiseta durante seis temporadas", señaló Parejo en un mensaje en sus redes sociales.

"Me voy muy contento y muy satisfecho. Y quería dar las gracias a todos vosotros por todo lo que me habéis hecho sentir en estos seis años. En un club que para mí a partir de ahora será mi casa y estar siempre en mi corazón”, añadió el centrocampista.

PUBLICIDAD

Parejo deja el Villarreal como uno de los diez futbolistas con más partidos oficiales de la historia, con 269 encuentros jugados, 19 goles y 36 asistencias de gol. El jugador aún podría ampliar esas estadísticas en el encuentro que enfrentará a su equipo con el Atlético de Madrid este domingo y que le permitirá despedirse de la afición 'grogueta' en La Cerámica.

El jugador, que es actualmente uno de los capitanes de la plantilla, fue clave en la conquista en 2021 en Gdanks de la Liga Europa en una final ante el Manchester United, y también en la clasificación para la Liga de Campeones de la campaña 2024-25, entre otros éxitos.

Formado en la cantera del Real Madrid, llegó a debutar con el primer equipo pero en 2009 recaló en el Getafe. Tras dos campañas en el club, fichó por el Valencia, club en el que jugó nueve campañas, con el que conquistó la Copa del Rey y que lo traspasó al Villarreal. EFE

jmg/nhp/og

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El PSOE propone al Pleno del Congreso declarar "irrevocable" la continuidad de España en la UE, al cumplirse 40 años

El PSOE propone al Pleno del Congreso declarar "irrevocable" la continuidad de España en la UE, al cumplirse 40 años

El Cabril llega al 84,87 % de ocupación y espera completar su ampliación en 2031

Infobae

Ester Muñoz avisa a los socios de Sánchez que sus votantes están "circunspectos": "hasta dónde van a tragar"

Ester Muñoz avisa a los socios de Sánchez que sus votantes están "circunspectos": "hasta dónde van a tragar"

Vox evita hablar de sillones, pero fija como modelo los pactos donde gobiernan junto al PP

Infobae

Los padres de Sandra Peña recurren el archivo de la querella contra el colegio de su hija

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El ejercicio militar en Lituania con el que la OTAN ha puesto a prueba su defensa ante los enjambres de drones con fuego real

El ejercicio militar en Lituania con el que la OTAN ha puesto a prueba su defensa ante los enjambres de drones con fuego real

La DGT revelará el porcentaje de aprobado de todas las autoescuelas

El Supremo absuelve a un militar que adulteró un control de orina: no fue informado del resultado y ni le dejaron repetir la prueba

Las claves que Rusia exhibe en sus ejercicios militares nucleares: 64.000 soldados, misiles, drones y la destrucción de un sistema alemán

Cómo el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos colaboró con la Policía en la investigación de Zapatero por el ‘caso Plus Ultra’

ECONOMÍA

Proponen una tasa mínima del 3% a los superricos para recaudar 5.300 millones más al año

Proponen una tasa mínima del 3% a los superricos para recaudar 5.300 millones más al año

Hacienda podrá embargar el saldo de cuentas con nóminas o pensiones bajas si se mezclan con otros ingresos

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

La generación sin vivienda pública: España necesita hoy siete años para construir lo que hace tres décadas levantaba en uno

Vuelven los depósitos rentables: los bancos ya pagan más del 3% de interés y se avecinan nuevas subidas

DEPORTES

El Clásico femenino entre el FC Barcelona y el Olympique Lyonnes vuelve para revalidar el título de “reinas de la Champions”

El Clásico femenino entre el FC Barcelona y el Olympique Lyonnes vuelve para revalidar el título de “reinas de la Champions”

La selección de Inglaterra viajará con un kit de sueño debido a los problemas de insonorización y en las camas del hotel elegido para el Mundial 2026

La Pingry School, el cuartel general de Marruecos en el Mundial 2026: lujo, historia y herencia de selecciones favoritas

De la Fuente da las claves de la convocatoria para el Mundial 2026 y deja un recado al Real Madrid: “El grupo de jugadores está decidido”

El FC Barcelona podría volver al método 1:1 en el mercado de fichajes de este verano tras unos años complejos con el ‘fair play’ financiero