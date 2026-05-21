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Casi 2.000 técnicos sanitarios exigen a Hacienda su reclasificación profesional

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Madrid, 22 may (EFE).- Casi 2.000 técnicos medios y superiores del Sistema Nacional de Salud se han concentrado este jueves frente al Ministerio de Hacienda en Madrid para exigir su reclasificación profesional acordada con el Gobierno en 2022, con el fin de que se les reconozca su formación universitaria y las competencias y salarios en consonancia.

Son las cifras que han aportado los sindicatos CC. OO. y UGT, convocantes de las protestas que incluyen una huelga de este colectivo el próximo lunes, sin descartar más movilizaciones futuras, "encaminadas únicamente hacer que el Gobierno de España cumpla los compromisos que firma con los agentes sociales".

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Las organizaciones recuerdan que han pasado casi tres años de "incumplimiento flagrante" del Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI, que contempla la implantación de la reclasificación profesional de los técnicos medios y superiores; según el pacto, el Ejecutivo tenía de plazo hasta finales de 2023 para implantar el pase del grupo C2 al C1 de los primeros y del C1 al B de los segundos.

Actualmente, en España, estos profesionales son tratados como personal "no titulado", pese a que en gran parte de Europa su profesión ya está reconocida con formación universitaria y de grado, denuncian estos trabajadores, que comprenden especialidades como laboratorio clínico y biomédico, imagen para el diagnóstico y medicina nuclear, anatomía patológica y citodiagnóstico, radioterapia y dosimetría, documentación y administración sanitaria, higiene bucodental o dietética y nutrición, entre otros.

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El procedimiento de reclasificación fue negociado por CC. OO. y UGT con los ministerios de Sanidad y Función Pública; sin embargo, "está bloqueado, porque aún se está a la espera de la financiación (en torno a 450 millones de euros) por parte del Ministerio de Hacienda", denuncian los sindicatos. EFE

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