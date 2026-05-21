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Andalucía pide declarar inexportable un documento notarial firmado por Cervantes a subasta

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Sevilla, 21 may (EFE).- La Junta de Andalucía ha solicitado al Ministerio de Cultura que declare inexportable una escritura notarial firmada por Miguel de Cervantes (1547-1616) el 8 de julio de 1593, que va a subasta pública el 27 de mayo en Madrid con un precio de salida de 120.000 euros.

Dicho documento corresponde al folio 390 arrancado -hacia mediados del siglo XIX, probablemente- de un protocolo notarial otorgado en Sevilla ante el escribano público Luis de Porras, firmado por Cervantes en el ejercicio de sus funciones como comisario de abastos de la Corona, según ha informado la Junta en una nota de prensa este jueves.

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El documento pertenece a los fondos del antiguo Archivo de Protocolos Notariales, que pasaron a ser custodiados a partir de 1990 por el Histórico Provincial de Sevilla.

De gran valor histórico y documental para los expertos, aun no tratándose de una carta manuscrita del autor de ‘El Quijote’, este documento fue objeto de un procedimiento judicial en 1998 tras aparecer en una subasta en Barcelona, reclamando la Junta de Andalucía su titularidad pública por ser la administración gestora del Archivo Histórico Provincial.

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La identificación defendida en su momento no se basó exclusivamente en el contenido del documento o en la firma de Cervantes, sino también en diversos elementos archivísticos y diplomáticos, entre ellos la existencia de un asiento coincidente en el índice notarial.

A este respecto, a lo largo del proceso judicial, no se cuestionó la autenticidad histórica del documento ni su vinculación con el protocolo conservado en el fondo del archivo sevillano.

La sentencia se centró fundamentalmente en la posesión privada "prolongada, pacífica y notoria y la consolidación civil de dicha situación posesoria", según han detallado desde el Gobierno andaluz.

A raíz de esta sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca en 2007 se agotó la vía judicial para reclamar la restitución al Archivo Histórico Provincial de Sevilla del citado protocolo notarial firmado por Cervantes ante De Porras en 1593.

Ante la imposibilidad de recuperar el bien en los tribunales, la Consejería andaluza de Cultura y Deporte ha pedido que se prohíba la salida del citado documento de España, atendiendo a "su interés histórico y documental y la singular relevancia patrimonial derivada de los antecedentes archivísticos y judiciales concurrentes".

Este asunto motivó la introducción en la Ley 7/2011 de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía de un artículo específico para "asentar de manera definitiva la condición de los bienes patrimoniales documentales como inalienables, imprescriptibles e inembargables".

La casa Durán Arte y Subastas de Madrid sacará a subasta el 27 de mayo esta carta de 31,4 x 20 centímetros, hecha con papel de hilo con filigrana escrito por ambas caras y con una "pequeñísima corrosión del papel por la tinta, que no afecta a la lectura". EFE

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EFE

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