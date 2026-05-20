Page, a quienes defienden "con furor" a Zapatero: "No utilicen los ideales como justificación para poder delinquir"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha pedido a quienes defienden "con furor" al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero que "no utilicen ni la gestión ni los logros de gestión y menos aún los ideales como justificación para poder delinquir". "Eso agrava con mucho la realidad", ha advertido.

Desde Albacete, donde ha inaugurado el I Foro de Industria de Castilla-La Mancha, García-Page ha querido detenerse en su intervención para hacer una defensa del sistema institucional del país. "El frentismo barato en el que nos movemos y la demagogia barata, hace que se pongan en cuestión y algunos busquen que salte por los aires", ha censurado el presidente socialista.

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Dicho esto, ha asegurado que "ya empezaron algunos populistas con el tema del régimen del 78 y están dispuestos a que reviente el sistema deslegitimando a las instituciones". Es por ello que el presidente castellanomanchego ha querido hacer un acto de apoyo explícito a los jueces, a los fiscales, a la Policía Nacional y a la Guardia Civil.

Ha sido en este punto donde ha citado a Rodríguez Zapatero, imputado en el 'caso Plus Ultra'. Ha admitido que conoce "poco" de su etapa como expresidente y le gustaría --ha dicho-- quedarse con la de presidente, al que ha deseado que pueda esclarecer todas las acusaciones que se están planteando y que "lo haga ante los jueces".

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Ha desvelado que le "agradó" escuchar a Rodríguez Zapatero ayer decir que va a colaborar con la justicia. "Esa es la actitud", ha apuntado el presidente de Castilla-La Mancha, quien ha dicho a todas aquellas personas que quieran defender la presunción de inocencia de cualquiera, pero en este caso de Zapatero, que sepan que "el peor camino es atacar la presunción de inocencia de los jueces y de los fiscales". "Es una contradicción en sus propios términos".

Y hablando de instituciones, ha querido recordar que tanto el Consejo General del Poder Judicial como el Tribunal Constitucional están pactados por las dos grandes formaciones políticas. "De manera que si alguien quiere materializar alguna sospecha, alguna infamia o alguna acusación a un juez en concreto, --porque es un delito muy grave de prevaricación--, lo que tiene que hacer es acudir precisamente al sistema. Lo contrario, son erosiones gratuitas que no ayudan a la gente que necesita de credibilidad en la defensa".

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Así, ha vuelto a desear "lo mejor" a Zapatero en su capacidad de defensa, porque además --ha abundado-- "todos tenemos efectivamente esa presunción de inocencia", pero también --ha advertido-- la tienen la Policía, la Guardia Civil y la tienen los que actúan en nombre de los demás para preservar la ley y el cumplimiento de las leyes.

REIVINDICA CORDURA Y SERENIDAD

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Todo ello ha llevado al jefe del Ejecutivo regional a volver a reivindicar la "cordura" y la "serenidad". "Estas etapas duras hay que afrontarlas con serenidad", ha avisado García-Page, quien recuerda que "lo que se está planteando y se quiere enjuiciar no es una labor de Gobierno y ni siquiera unos actos durante una etapa de Gobierno".

Por eso, ha añadido, "a quienes tienen furor en la defensa del presidente Zapatero, furor frente a la defensa serena que creo que hay que tener, quienes tienen ese furor agresivo en la defensa, les puedo pedir también y les pido que no utilicen ni la gestión ni los logros de gestión y menos aún los ideales como justificación para poder delinquir". "Eso agrava con mucho la realidad".

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"Los ideales no pueden ser ni mucho menos el escudo ni la comparación. No vale decir tú más ni vale empatar en esta situación".

Finalmente, ha hecho hincapié en que "el sistema tiene que ser eficaz a la hora de perseguir a quienes han cometido delitos, sea quien sea". "Le deseo lo mejor de verdad", ha dicho a Zapatero, pero sobre todo lo que desea García-Page es que funcione correctamente el sistema judicial y policial.

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